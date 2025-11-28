La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 239: 28 de noviembre de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 20:11
Actualizado el martes 2 de diciembre de 2025 a las 11:04

Ottawa niega saber sobre una directiva de EE.UU. para que Canadá reduzca la inmigración

Diputados en Canadá piden penalizar el control coercitivo para frenar la violencia de pareja. Acuerdo entre Ottawa y Alberta: el oleoducto será financiado con fondos privados. El ministro Steven Guilbeault renuncia al gabinete en repudio al acuerdo energético firmado entre Ottawa y Alberta. Organizaciones indígenas rechazan proyecto de constitución en la provincia de Quebec. Orígenes imborrables: la literatura como puente cultural en Montreal. La mina Cobre Panamá, con capital canadiense, podría reiniciar actividades. Venezuela: la diáspora en Canadá y las acciones militares de EE. UU.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor