La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 240: 5 de diciembre de 2025

Los precios de los alimentos en Canadá podrían aumentar más en 2026

Expertos piden a la ONU que examine la propuesta de constitución de Quebec. Lecciones de la guerra en Ucrania: ejército canadiense crea un comando conjunto. La perforación petrolera se desacelera en Canadá mientras caen los precios del petróleo. Mundial de la FIFA: Canadá se enfrentará a Suiza, Qatar y al ganador de un repechaje en Europa. Sueños en suspenso: cuando el sistema expulsa al talento inmigrante.