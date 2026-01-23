La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 247: 23 de enero de 2026

Carney declaró en Davos que el orden mundial se encuentra ante una realidad brutal

El discurso de Mark Carney en Davos contra los poderes hegemónicos resuena en México. Donald Trump ataca a Carney y dice que «Canadá vive gracias a Estados Unidos». El primer ministro Mark Carney llama a «defender los valores canadienses». Separatismo en Alberta: «Deberíamos dejarles venir a EE. UU», dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. “Es un dolor, te quiebra el alma”: chilenos-canadienses reaccionan ante los incendios. «El confort y la indiferencia»: el arte contra la apatía.