La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 248: 30 de enero de 2026

Publicado el viernes 30 de enero de 2026 a las 16:16
Actualizado el martes 3 de febrero de 2026 a las 13:56

Donald Trump amenaza con retirar la certificación a los aviones de Bombardier

Hito médico mundial en Toronto: neurocirujanos realizan procedimientos vasculares a distancia utilizando robots y fibra óptica. | Luto en las artes: fallece a los 71 años la legendaria actriz canadiense Catherine O’Hara, ícono de la comedia en Schitt’s Creek y SCTV. | Canadá avanza en las negociaciones con Meta para el regreso de las noticias a Facebook. | Nuevos copagos en salud aumentarán gastos de solicitantes de asilo. | Hablar español en Canadá: de obstáculo a herramienta en el mercado laboral. | “Después del silencio”: un documental para romper tabúes sobre el abuso.

