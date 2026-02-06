La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 249: 6 de febrero de 2026

Por Radio Canadá Internacional
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 6 de febrero de 2026 a las 17:00
Actualizado el viernes 13 de febrero de 2026 a las 10:28

Aprueban revocar ciudadanía canadiense a señalado en masacre en Guatemala

Comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina | Primer ministro canadiense presenta su estrategia sobre vehículos eléctricos. | Ottawa advierte tomar «alta precaución» a canadienses que viajan a Cuba. | La crisis venezolana vista desde el cuerpo femenino y la vida cotidiana. | Inspirar el futuro: del aula en Chile a la investigación en Canadá.

