La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 250: 13 de febrero de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 13 de febrero de 2026 a las 19:56
Actualizado el lunes 16 de febrero de 2026 a las 10:15

Consternado tras el tiroteo en Tumbler Ridge, Carney ordena banderas a media asta

Mark Carney habló con Trump tras la cólera del presidente, que amenazó con bloquear el puente Gordie Howe. Canadá dice estar lista para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Congresistas en EE. UU. votan contra los aranceles impuestos por Trump a Canadá. La comunidad de Arviat, en Nunavut, será la sede de la primera universidad inuit en Canadá. Cuba sin combustible: entre la adaptabilidad y la emergencia humanitaria. El tango de Piazzolla, según Germán Cornejo, llega a Quebec

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor