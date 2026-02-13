La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 250: 13 de febrero de 2026

Consternado tras el tiroteo en Tumbler Ridge, Carney ordena banderas a media asta

Mark Carney habló con Trump tras la cólera del presidente, que amenazó con bloquear el puente Gordie Howe. Canadá dice estar lista para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Congresistas en EE. UU. votan contra los aranceles impuestos por Trump a Canadá. La comunidad de Arviat, en Nunavut, será la sede de la primera universidad inuit en Canadá. Cuba sin combustible: entre la adaptabilidad y la emergencia humanitaria. El tango de Piazzolla, según Germán Cornejo, llega a Quebec