La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 251: 20 de febrero de 2026

La primera ministra de Alberta anuncia un referéndum sobre inmigración

Alerta para los viajeros canadienses por el explosivo aumento de casos de sarampión. | El cambio climático amenaza la producción mundial de café. | El presidente Donald Trump desafía a la Corte Suprema y quiere imponer nuevos aranceles globales. | En reportajes: Misión exprés consolida liderazgo y alianza entre Canadá y México. | Afrolatinidad en Canadá: identidad, resistencia y alegría. | Un mural desafía el embargo: arte público entre Cuba y Canadá.