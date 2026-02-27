La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 252: 27 de febrero de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 27 de febrero de 2026 a las 15:00
Actualizado el martes 3 de marzo de 2026 a las 10:46

Canadá anuncia 8 millones de dólares para Cuba en medio de creciente crisis humanitaria

Casi el 80% de los canadienses rechaza que Alberta se separe del país. | Comienzan los despidos en las escuelas de Quebec por el uso de símbolos religiosos. | Médicos extranjeros en Quebec: plazas vacías y barreras persistentes. | Alerta y arraigo: testimonios de canadienses en Nuevo y Puerto Vallarta.

