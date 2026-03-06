La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 253: 6 de marzo de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 6 de marzo de 2026 a las 16:43
Actualizado el lunes 9 de marzo de 2026 a las 13:11

Miles de canadienses solicitan asistencia urgente para evacuar el Medio Oriente

Columbia Británica le dice adiós al cambio de hora y adoptará el horario de verano de forma permanente. | Corte Suprema de Canadá emite un fallo histórico que obliga a Quebec a otorgar acceso a guarderías subvencionadas a todos los solicitantes de asilo. | Avanza acuerdo comercial Canadá-Ecuador aunque persisten preocupaciones sociales.

