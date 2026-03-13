La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 254: 13 de marzo de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 13 de marzo de 2026 a las 16:43
Actualizado el martes 17 de marzo de 2026 a las 14:04

Canadá perdió 84.000 puestos de trabajo en febrero y el desempleo subió a 6,7%

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