La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 255: 20 de marzo de 2026

La población de Canadá sufre una caída histórica
Canadá desciende al puesto 25 en el ranking mundial de felicidad. | La música que trasciende el sonido en “El canto de las manos”. | Ley C-12: ¿Canadá endurece el acceso al derecho de asilo?
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