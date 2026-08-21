La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 277: 21 de agosto de 2026

Aranceles del 50% contra Canadá: Trump anunció una prórroga de tres días

Vicepresidente de EE.UU. afirma que Canadá «ha virado en la dirección de Trump». A sesenta días del referéndum en Alberta, independentistas y separatistas se movilizan para ganar votos. Ottawa es acusada de retrasar la reforma para la protección de la infancia indígena. Canadá y otros países condenan un proyecto de expansión israelí en Cisjordania. Expo Latino celebra 30 años tejiendo raíces latinas en Calgary. Cuando la tierra tiembla: mitos, ciencia y prevención sísmica.