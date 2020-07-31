特鲁多就学生义工补贴管理合同丑闻在众议院委员会作证

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加拿大在任总理在议会委员会的调查听证会上作证和接受质询是少见的事。但是星期四（7月30日）特鲁多在众议院财政委员会的线上听证会上度过一个半小时，就他在慈善机构WE Charity获得学生义工管理合同一事中起到的作用作出解释并回答问题。

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由于特鲁多的母亲、弟弟和妻子都曾为该机构的活动日演讲、主持或站台，议会道德规范专员已在反对党的要求下开始就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。合同也因此作废。特鲁多表示，他不认为自己违反了利益冲突法，但是为没有回避讨论这项合同的内阁会议再次道歉。

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为什么没有回避内阁会议？

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特鲁多解释说，因疫情的关系，政府希望赶快开始实施学生义工补贴项目。这种紧迫感是他没有回避内阁会议的部分原因。另一层原因是，青少年和青少年服务方面的议题和事务是他在整个职业生涯中一直非常关注并积极参与的。他现在感到后悔，因为如果他没有参加会议，现在全国各地的学生可能已经用上这个项目了。

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他说，他并没有为选择WE Charity管理该项目向公共服务部门施加影响， 是公共服务部门推荐了该机构。事实上，他一开始的想法是由联邦政府属下的公共服务机构自己负责，但是被告知联邦服务机构没有能力在全国快速展开如此规模的项目，而WE Charity作为专事青少年服务的慈善机构，是唯一一个合适的管理者。

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特鲁多说，他在5月8日得知此事后，因为顾忌到自己家人与该机构的关系可能引起非议，所以没有让当日的内阁会议进行讨论，而是让公共服务系统重新评估。到5月21日，相关公务员交上来的机构名字仍然是WE Charity，并肯定一切合乎规定。

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不清楚母亲及弟弟的职业活动

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特鲁多说，他的母亲和弟弟都各自有自己的事业，在“许多、许多年里”和全国各地的众多不同机构有工作往来。他对他们工作上的事以及他们从WE Charity得到多少报酬并不清楚细节。

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保守党议员普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）就特鲁多的妻子索菲和WE Charity的关系提问。特鲁多回答说，她为该机构无偿工作但报销相关旅行支出是经议会道德规范专员办公室同意的。他母亲和弟弟的工作没有经过这一道手续，因为按照加拿大利益冲突法，只有配偶和未成年子女被视为官员的直系亲属。

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丑闻本应可以避免

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，严格按照法律条文说来，特鲁多可能是占理的。但是身为总理，他不应该陷入这种要跟反对党议员细抠利益冲突法的境地。他最好是永远不要沾这种事的边，并且应该为此格外警醒才对。

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惠利引用新民主党议员安格斯（Charlie Angus）的评论说，这是一起“毫无必要”的丑闻。但凡特鲁多再谨慎一点，回避那次内阁会议，他现在的麻烦至少可以部分避免。

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惠利说，特鲁多的个性中有一定程度的鲁莽，这使他有时候意识不到危险所在。这种性格让他成事，也让他犯下一些不该犯的错误，例如在众议院里按捺不住去拉扯一个议员，还为此撞到另一个议员，例如去印度访问时的服饰，去私人岛屿上度过的假期，等等。

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特鲁多的作证原定为一小时。反对党议员要求延长到三小时，但特鲁多只同意延长30分钟。在他之后是总理办公室幕僚长泰尔福特（Katie Telford）作证。她告诉委员会成员，公共服务部门认为，政府只能在委托WE Charity管理学生义工补贴项目和不实施该项目之间选择。同时她也表示，过去三个星期来她一直在思考这件事。她承认本应做得更好。

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委员会的反对党议员现在要求总理办公室交出自3月1日以来所有和WE Charity、属下机构或吉尔伯格兄弟（创办人）联系过的人员名单，并要求内阁公开五月份两次会议的记录。

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（RCI with CBC News, Peter Zimonjic, Kathleen Harris, Aaron Wherry, CP)

（RCI with CBC News，Éric Grenier）

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