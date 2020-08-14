真的要在疫情期间发动大选吗？魁北克党团的策略

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加拿大反对党之一魁北克党团本周向政府下达最后通牒：如果总理、财长和总理办公室幕僚长不辞职，该党将在十月份联合其他反对党在众议院进行不信任投票，进而启动大选。有分析人士认为，魁北克党团此举背后当然有自己的政治考量，但是它到底能靠发动大选获得多少战果却还是未知数。

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魁北克党团在魁北克省以外几乎没有影响力。即使特鲁多领导的自由党少数政府真的被推翻，以魁北克党团的魁独政纲和在众议院的议席，它永远不可能成为加拿大联邦的执政党。

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魁北克党团领袖布朗谢（Yves-François Blanchet）星期三（8月12日）表示，在发生了学生义工补贴管理合同的争议之后，在人们得知雇用总理办幕僚长丈夫的公司获得了一个与小企业租金补贴有关的合同之后，自由党政府不再值得信任。尽管新冠疫情还没有过去，但是让这些败事有余的人继续执政比让加拿大人在疫情中走向投票站更危险。

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魁北克党团刚刚翻身

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2011年大选，魁北克党团丢掉了大部分议席，党领袖杜塞特（Gilles Duceppe）黯然辞职。自那以后，该党萎靡不振将近十年，一度只有两名议员。但是在去年十月的大选中，该党赢得32个议席，甚至超过了在全国各地选区都有候选人的新民主党。

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民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）说，在目前执政党席位在众议院占少数的情况下，魁北克党团的影响力相当大。因为自由党每次提出议案，必须获得至少一个反对党的支持才能通过。过去半年多来，魁北克党团确实也数次充当自由党的友军。

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举行大选未必对魁北克党团有利

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格勒涅认为，如果大选现在举行的话，魁北克党团不仅不太可能赢得更多议席，而且可能失去目前在众议院举足轻重的地位。

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最新民调结果显示，魁北克党团在魁北克省的支持率为32%，和去年大选时相差不到一个百分点。它和自由党之间相差2个百分点，这个差距也和去年几乎一样。这意味着，再来一次大选，两党在魁北克省的议席数和力量对比不会有太大变化。

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在魁北克省以外，魁北克党团完全没有战斗力，而自由党却可能赢得比现在更多的议席。它的第一对手保守党目前支持率下降，两个主要的党领袖候选人的支持率也都不如特鲁多。如果自由党利用这个优势赢得过半数议席的话，在众议院就不再需要魁北克党团这个同盟。

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布朗谢的想法

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对于布朗谢来说，现在站出来振臂一呼，也许真的是因为自由党的所作所为让他看不下去，也许是认为发动大选对魁北克党团即使无利也不会有害。毕竟他竞选只需考虑魁北克省的选情，而民调显示该省选民对学生义工补贴合同争议比其他省份更在意，但是对感染新冠病毒的担心程度却比别的省低。

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要在众议院进行不信任投票，魁北克党团必须要获得保守党和新民主党的支持。到目前为止这两个党都还没有表态。格勒涅认为，保守党如果不支持布朗谢，他可以告诉大家自己领导的魁北克党团才是在真正履行反对党的职责。如果真的要大选，他和一个不怎么会说法语的保守党领袖在魁省竞争也不会吃亏。

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至于新民主党，自从党领袖辛格（Jagmeet Singh）六月份称一个魁北克党团议员为种族主义者并且拒绝为此道歉之后，布朗谢似乎已经不再把该党看作友军。格勒涅说，迫使经费紧张的辛格在进行一场捉襟见肘的竞选和支持特鲁多之间做出选择，“不会让布朗谢睡不着觉的。”

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(CBC News, Éric Grenier)

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