加拿大自由党支持率与WE Charity合同丑闻

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最新的民调结果显示，学生义工补贴管理合同引起的争议使自由党和党领袖特鲁多本人的支持率明显下降，但是由于有疫情期间攒下的“老本”，如果今天举行大选的话，该党仍能获胜，甚至赢得比目前更多的议席。

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可是大选不会在今天举行，什么时候举行也由不得一个少数政府做主。而争议仍在继续。政治民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）在CBC网站上撰文说，自由党只有在“及时止血“的情况下才有胜算。如果支持率继续下滑，它的执政党地位堪忧。

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但是自由党和特鲁多能成功吗？

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昨天（7月28日），此前获得学生义工补贴管理合同（现已作废）的慈善机构WE Charity创办人吉尔伯格兄弟（Marc & CraigKielburger）在众议院财政委员会被盘问了四个多小时。委员会成员的问题主要集中在该机构和特鲁多一家的关系上。特鲁多的母亲和弟弟都曾为该机构演讲并获得报酬。吉尔伯特兄弟坚称这与母子俩是总理亲属无关。

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分析人士认为，尽管反对党并没有从他们的证词中找到新料，但是他们也没能说服委员会。

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抗疫政策拉高支持率

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特鲁多政府从去年秋天赢得大选到今年三月疫情开始前，支持率略有下降。今年开年不利，新年假期刚过，乌克兰客机在伊朗被导弹击落，遇难乘客中有五十多名加拿大公民。随后又发生了原住民封路抗议，加拿大东西铁路交通中断数周之久。三月份，新冠疫情爆发。

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但是特鲁多政府应对疫情的政策赢得了许多加拿大人的好感。到六月初的时候，该党的选民支持率从三个月前的30%以下涨到了40%以上。在一个多党并立的政坛上，这个比例足以赢得大选并在议会占多数。

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好景不长

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然而好景不长。6月25日，联邦政府推出9亿多加元的学生义工补贴项目以帮助没找到暑期工的学生，并宣布由WE Charity管理该项目。7月3日，政府在各方压力之下与该机构解除合同，同一天议会道德规范专员宣布对特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。7月13日，特鲁多为自己没有回避内阁讨论项目管理合同的会议作出道歉。

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雷热、埃克斯等四家大型民调机构的问卷调查平均结果显示，自由党的支持率在丑闻开始后下降了4个百分点。保守党、新民主党和魁北克党团这三个主要反对党的支持率各增1个百分点。

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特鲁多本人的支持率受挫更大。纳诺斯民调显示，目前视特鲁多为总理首选的加拿大人占34%，比六月中旬减少了7个百分点。在安格斯雷德民调中这个落差更大，从五月份的55%降到44%。

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没有蚀光抗疫老本

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不过，自由党在疫情期间获得的人气还没有被全部输光。根据格勒涅的各大民调综合统计，三月初时自由党的支持率一度比保守党低2个百分点，这对一个少数政府来说是非常危险的。但是现在，即使是最差的民调结果，自由党仍然领先保守党3个百分点。这意味着，如果今天举行大选，自由党即使无法成为多数政府，其议席仍会超过目前。

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另一个可以让自由党松一口气的消息是，它的主要政敌保守党似乎并没有在它的挫折中得利。保守党的支持率在过去几个月中没有明显变化，几位党领袖候选人的支持率均在20%以下。

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但是，加拿大人对义工补贴管理合同丑闻的反感是显而易见的。超过一半加拿大人认为此事违反刑法或违反利益冲突法。仅有12%的人认为这只是个简单错误或判断失误。在这种情况下，难保自由党的支持率不会继续下滑。

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明天，总理特鲁多将在众议院财政委员会作证。他的运气是否会比吉尔伯格兄弟更好，现在还很难说。

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（RCI with CBC News，Éric Grenier）

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