加拿大公共卫生官员公布疫情预测，同时强烈敦促民众减少人际接触

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根据加拿大公共卫生署星期五（12月11日）公布的疫情预测，如果加拿大人维持目前的人际接触水平，从现在起到圣诞节，加拿大全国的确诊新冠病例将再增13万3千多起，死亡人数再增1700多。

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目前加拿大全国有44万6千多起累计确诊病例（含已痊愈与死亡病例），死亡13222人。

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公共卫生官员担心，圣诞和新年假期的聚会活动会使加拿大人与他人的接触增加。他们的模拟预估显示，如果社交接触增加，全国的新增确诊病例将以每天3万起到速度增长。

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在过去三个星期里，加拿大全国增加了十万确诊病例，大西洋四省以西的六个省份每一个都刷新了日增病例最高纪录，有几个省份还刷新了每日死亡人数最高纪录。

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卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）说，尽管疫苗有了好消息，但是加拿大离控制住疫情还很遥远。今后几个星期非常关键，“我们必须非常、非常小心。”她敦促加拿大人严格遵守防疫规定，尽量减少与他人的接触。

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星期五，安大略省和魁北克省各自新增1848和1713起确诊病例。安省约克地区和温莎-艾塞克斯地区将从星期一起升为灰色预警，即最高防疫级别。

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（CBC News，Kathleen Harris）

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