El Senado canadiense y las minorías lingüísticas de Canadá

No era un juicio de valores

Nos hicieron esa proposición a último momento, el martes a las 10:30 de la noche. La dificultad es que si hacíamos eso, vaciábamos completamente la moción de todo su sentido porque no se vinculaba a ningún acontecimiento. El Senado reiteraba la importancia de las lenguas oficiales pero no sabíamos por qué. Hay algo en todo esto muy difícil porque no era un juicio de valores, lo recuerdo, nosotros solo recordábamos que esa moción se hacía después de la decisión del gobierno de Ontario.