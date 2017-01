Pourquoi 25 000 réfugiés syriens font-ils peur aux Canadiens?

Avec l’arrivée imminente de 25 000 réfugiés syriens au Canada, une promesse électorale du nouveau premier ministre canadien Justin Trudeau, les attentats de Paris ramènent à la surface les peurs et les craintes par rapport au terrorisme.

Alors qu’il volait en avion cette nuit vers les Philipinnes pour prendre part au sommet Asie Pacifique, le premier ministre canadien Justin. Trudeau a rejeté l’appel du premier ministre provincial de la Saskatchewan, Brad Wall, de repousser l’échéancier du 1er janvier que s’est fixé le gouvernement libéral pour accueillir 25 000 réfugiés syriens.

«Nous allons respecter nos engagements électoraux. Notre engagement est d’accueillir 25 000 réfugiés d’ici le 1er janvier en toute sécurité. Nous allons faire tous les efforts pour y arriver », a-t-il dit.

Le premier ministre précise que le gouvernement canadien prendra les moyens qui s’imposent pour éviter que des individus indésirables se faufilent dans ce mouvement migratoire vers le Canada.

«Nous avons toujours dit, dès le début, que la sécurité allait être au coeur de tout ce que nous faisons. Nous allons procéder de façon à s’assurer que les Canadiens et le Canada soient protégés dans ce processus. Ce n’est pas à cause de ce qui s’est passé à Paris et de cette tragédie que tout à coup nous nous préoccupons de la sécurité », a-t-il insisté.

À bord de l’avion qui l’amenait au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Manille, ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a répondu aux questions des journalistes sur le groupe armé État islamique et sur l’accueil de 25 000 réfugiés. © PC / Sean Kilpatrick

Une opinion publique canadienne devenue nerveuse presque du jour au lendemain

Depuis les attentats de Paris, plusieurs politiciens canadiens, prennent donc position sur les dangers réels ou imaginaires que pose à la sécurité des Canadiens l’arrivée massive de réfugiés syriens et dont un plan d’accueil en détail doit être annoncé incessamment par le nouveau gouvernement.

Les noyades dans la méditerranée de réfugiés syriens en septembre dernier avaient pourtant galvanisé l’opinion publique canadienne qui s’était mise dans son ensemble à réclamer l’élaboration d’un meilleur plan d’accueil canadien pour ces réfugiés.

C’est dans ce contexte que Justin Trudeau avait promis qu’un nouveau gouvernement libéral accueillerait 25 000 de ces réfugiés dans un délais très rapide. Les attentats de Paris, en l’espace de quelques jours, ont cependant fait éclatter cette solidarité populaire canadienne.

Le débat s’accélère et s’intensifie

La nouvelle ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, craint que les attaques attisent la haine. « Il ne surtout pas tomber dans l’intolérance et continuer à valoriser notre diversité », a-t-elle déclaré.

La ministre canandienne de la Santé, Jane Philpott, assure qu’Ottawa traite la question de la sécurité avec « le plus grand sérieux » dans l’élaboration de son plan pour la venue de 25 000 réfugiés syriens, au lendemain des attentats terroristes de Paris.

Mais, d’autres voix, notamment celle du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de même que celles des maires de Montréal, Toronto et Québec, se sont fait entendre ces dernières heures pour que le gouvernement canadien s’accorde un peu plus de temps pour assurer dans l’ordre et la sécurité l’accueil de milliers de réfugiés.

Selon le chef du parti québécois, Pierre Karl Péladeau, « l’évènement (attentat de Paris) amène pourtant à réfléchir davantage sur l’ouverture à avoir à l’endroit de la diversité. » © PC / Jacques Boissinot

Aide-mémoire…

L’ONU pressait le Canada la semaine dernière d’accueillir non pas 25 000 Syriens, mais 125 000!

– Puisque le Canada « reçoit 280 000 résidents permanents et à peu près 200 000 travailleurs migrants temporaires annuellement », la cible de 25 000 nouveaux réfugiés syriens d’ici le mois de janvier que s’est fixé le nouveau gouvernement canadien n’apparait pas « très grosse ».

– C’est ce qu’affirmait le rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’homme et des migrants, François Crépeau.

– Selon cet universitaire canadien, le Canada devrait ouvrir ses portes à 25 000 réfugiés syriens annuellement sur une période de cinq ans. Cela constituerait selon lui « un bel effort pour un petit pays de 36 millions d’habitants » en plus d’envoyer un « signal de solidarité ». Plus de détails ici. Un Syrien se repose avec son fils, tout juste arrivé en Grèce après un voyage en bateau de la Turquie. (archives) © PC / Muhammed Muheisen

Avec la contribution de Catherine Lachaussée, Claude Bernatchez, et Grégory Bernard de Radio-Canada

