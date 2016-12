Des arbres de Noël à donner : une initiative d’un citoyen d’Etobikoke en banlieue de Toronto

Voici une belle histoire de Noël.

À Etobikoke, en banlieue de Toronto, le parterre de la résidence de Jessey Njau est complètement recouvert de sapins de Noël

Sapins baumiers et autres essences y sont déposées. En tout, il y en a 25.

Pourquoi?

C’est une simple question de partage, souligne monsieur Njau, un professionnel du monde des technologies de l’information devenu fermier urbain.

D’ailleurs, son profil LinkedIn le décrit comme étant « curieux, innovant et perturbateur ». (curious, innovative, disruptive)

La grande particularité de ces 25 arbres de Noël, c’est qu’ils sont offerts gratuitement à qui en veut.

Une communauté métissée serrée elle aussi

Jesse Njau souligne la grande générosité et l’ouverture d’esprit qu’il a trouvées au sein de la communauté des fermiers urbains du Grand Toronto dont il fait partie depuis quelques mois.

Un de ses amis possède une ferme de 16 hectares à Erin, une communauté rurale à une heure au nord de Toronto.

Il lui a offert une sérieuse réduction de prix s’il achetait une douzaine de sapins de Noël.

Marché conclu, Jesse Njau achète les sapins, loue un camion, fait deux allers-retours Erin-Etobikoke pour rapporter son butin, une dépense de quelque 500$.

Pour les vendre? C’était l’idée de départ.

Rapidement, la petite famille, Jesse et sa femme Lisa et leurs deux enfants changent d’idée et décident de les donner.

Pourquoi?

Pour le simple plaisir de voir des sourires et de savoir qu’on rend des gens heureux.

Et qui peut se servir?

Tous, répond-il dans un grand rire.

En passant, la langue maternelle de Jesse Njau est le swahili.

« Asante sana », merci beaucoup.

Il y a de belles histoires tout de même.

RCI, CBC, LinkedIn, Toronto Urban Growers