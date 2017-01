Première juge micmacque en Nouvelle-Écosse

L’avocate bien connue de l’aide juridique de la Nouvelle-Écosse, Catherine Benton, a été nommée juge. Première femme autochtone de la province à recevoir cet honneur, elle n’est que la deuxième personnalité micmaque à accéder à la fonction de juge.

Née d’une mère micmaque de la Première nation de Lennox Island et d’un père non-autochtone qui était dans les forces armées, Catherine Benton a passé toute sa carrière dans l’aide juridique.

Aujourd’hui dans la jeune cinquantaine, Catherine Benton dit qu’elle a toujours aimé aider les gens qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat à naviguer à travers le système judiciaire, assez complexe pour le commun des mortels. Elle a aussi toujours exprimé sa préférence pour la pratique publique du droit et son désintérêt pour le privé dont elle n’aime pas les défis.

Catherine Benton est fière de son assistance aux personnes peu familières avec le système judiciaire © KEITH CORCORAN PHOTO

Engament auprès des démunis

Son implication communautaire inclut le travail avec des groupes micmacs. Elle participe notamment au comité du logement autochtone et à l’initiative sur la justice autochtone. De plus, Mme Benton est également active au sein de l’Église anglicane et, dans la protection de l’enfance.

En 2016, Mme Benton a été nommée conseillère de la Reine sur recommandation d’un comité indépendant. Ce titre honorifique est conféré sur la base du mérite plutôt que sur un niveau d’expérience donné. Dans le communiqué annonçant sa nomination, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse indiquait que pour recevoir cette distinction, une personne doit avoir «démontré une intégrité professionnelle, un bon caractère et des contributions exceptionnelles à l’exercice du droit», entre autres qualités.

Les Micmacs font partie des premiers peuples nord-américains à avoir eu des contacts avec les explorateurs européens © Archives de la Nouvelle-Écosse

Une représentativité à parfaire

Les Micmacs font partie des premiers occupants des provinces atlantiques du Canada. Aujourd’hui, on les retrouve principalement en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Des communautés sont également présentes au Québec, à Terre-Neuve, et aux États-Unis, dans le Maine et dans la région de Boston.

En 2015, un peu moins de 60 000 membres étaient inscrits dans une des Nations micmaques du Canada. Selon Statistique Canada, 8 935 personnes déclaraient en 2011 connaître la langue micmaque.

Sur 2160 juges des cours supérieures et de premières instances du Canada,1% sont des Autochtones

19 juges sur 1132 de premières instances au Canada, 19 juges sont des Autochtones

Il n’y aucun Autochtone parmi les juges fédéraux de haut niveau (juges en chef et adjoints) au Canada.

(Source : Institut de recherche en politiques publiques, IRPP, 2016)

