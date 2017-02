Attaque à Québec : Le bureau du premier ministre somme Fox News de se rétracter

Le directeur des communications du bureau du premier ministre du Canada a écrit à Fox News aux États-Unis pour lui demander de supprimer de son site web un tweet qui « déshonore » les victimes de la fusillade de la mosquée de Québec.

Kate Purchase a envoyé la lettre à Bill Shine, coprésident de Fox News Channel, demandant à l’organisation de supprimer ce tweet mis en ligne peu après minuit lundi matin et qui soutenait incorrectement que le suspect de la fusillade était d’origine marocaine alors qu’il s’agit d’un Québécois de souche de 27 ans.

Dans sa missive également partagée sur Twitter, Kate Purchase, directrice des communications du Bureau du premier ministre du Canada, y est allée d’une charge en règle contre le réseau américain.

Radio-Canada a trouvé en tout trois tweets de Fox News qui contenait l’information erronée.

Fox n’avait pas rectifiée l’information

Kate Purchase a reproché au réseau américain de ne pas avoir rectifié ou ni même retiré l’information après l’annonce de l’identité du tueur par les autorités québécoises.

« Au cours de la journée [votre] information s’est révélée fausse. Malheureusement, cette information erronée figure toujours sur le compte Twitter de Fox News et continue de circuler à ce jour ».

Dans sa lettre, Kate Purchase affirmait que les tweets de Fox News déshonoraient la mémoire des six victimes de l’attaque terroriste en « répandant de l’information trompeuse, en jouant le jeu de la politique identitaire et en perpétuant la peur et la division au sein de nos communautés. D’amalgamer grossièrement les musulmans aux terroristes n’est pas seulement ignorant – c’est complètement irresponsable. »

Fox News retire le tweet et formule des excuses

Mardi soir, le directeur de FoxNews.com Refet Kaplan a publié une déclaration disant que l’organisation regrettait son erreur et qu’elle avait faite des démarches pour la corriger.

« FoxNews.com a initialement corrigé les informations mal déclarées avec un tweet et une mise à jour de l’histoire lundi », a déclaré Kaplan dans le communiqué. « Les tweets antérieurs ont maintenant été supprimés. Nous regrettons l’erreur. »

RCI avec Radio-Canada et CBC

