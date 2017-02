La découverte de sept nouvelles exoplanètes par la NASA relance le débat sur la vie extraterrestre

La NASA annonce la découverte de 7 nouvelles exoplanètes de type terrestre situées à moins de 40 années-lumière de la Terre. Trois d’entre elles ont des océans d’eau liquide.

7 exoplanètes autour d’une étoile naine dont 3 abriteraient potentiellement des vies

C’est grâce au télescope spatial Spizer de la NASA que la découverte a été réalisée. Selon cette découverte, parmi les 7 planètes de la taille de la Terre qui gravitent autour d’une étoile naine, peu lumineuse et très froide, située à moins de 40 années-lumière de la Terre, 3 pourraient abriter des océans d’eau liquide, et potentiellement de la vie.

Cette découverte est considérée par les scientifiques comme l’une des plus grandes, près de 20 ans après la découverte des premières exoplanètes.

Les 7 exoplanètes sont relativement proches de la Terre © NASA

L’équipe de la NASA a pu confirmer certaines observations qui avaient déjà été faites en 2015, lorsqu’une équipe internationale d’astronomes avait découvert trois exoplanètes à partir d’un tout petit télescope.

Le télescope de la NASA, plus grand et plus performant, a ainsi permis de grandes avancées, avec le recensement de 7 cousines de la taille de la Terre.

Les scientifiques semblent à présent mieux outillés pour procéder à de nouvelles explorations en vue de détecter des signes de vie éventuelle sur ces exoplanètes, surtout les trois qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la Terre et qui seraient potentiellement habitables.

Mais, il faut attendre que des études supplémentaires soient menées afin d’avoir de plus amples renseignements sur les propriétés des atmosphères de ces exoplanètes.

Si ces études, envisagées l’année prochaine avec le lancement du télescope spatial James Webb par la NASA, permettent de détecter des molécules comme l’eau, l’azote, le gaz carbonique et le méthane, elles pourraient permettre de se prononcer avec un peu plus de précisions sur d’éventuelles traces de vie.

3 des 7 exoplanètes sont dans une zone habitable © NASA

Des températures moyennes proches de la Terre

De ces 7 exoplanètes, 6 tournent autour de l’étoile naine en 1,5, à 12 jours. Du fait des forces de marée, elles présentent toujours la même face à leur étoile, dont elles sont plus proches que ne l’est la Terre du Soleil. La masse de ces 6 suggère qu’elles sont solides et composées en partie de roches.

Les 7 exoplanètes pourraient également présenter des températures semblables à celle de la Terre. Cette température à la surface serait inférieure à 2.427 degrés Celsius, très loin de celle du soleil qui dépasse les 5000 degrés.

Ces exoplanètes sont baptisées conformément à la nomenclature des astronomes : TRAPPIST-1 b, c, d, e, f, g et h. Leur taille est régulière et leur rayon est proche du rayon de la Terre.

RCI avec l’Agence France Presse