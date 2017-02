Le Canada est né à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard. Vraiment?

Dans tous nos cours d’histoire, nous avons appris que le Canada en tant que confédération est né le 1er juillet 1867 lors de la signature de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique par les Pères de la Confédération.

Donc, le Canada célèbre cette année son 150e anniversaire et c’est à l’Île-du-Prince-Édouard que le tout a commencé.

Pas selon le Nouveau-Brunswick

Une autre province du Canada atlantique, le Nouveau-Brunswick, revendique également le titre de « Berceau de la Confédération ».

En fait, les deux provinces, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard, revendiquent toutes deux cette paternité.

Et c’est très sérieux.

Même que deux politiciens fédéraux de l’Île-du-Prince-Édouard — le député Wayne Easter et la sénatrice Diane Griffin — ont soumis des projets de loi pour que Charlottetown soit reconnue comme le berceau de la Confédération.

Et le Nouveau-Brunswick?

Les deux élus insulaires défendent ce projet après que le Nouveau-Brunswick eut rendu public, en novembre, son slogan pour les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne: « Célébrons où tout a commencé ».

Comment est arrivé cet imbroglio tout ce qu’il y a de canadien?

Le ministre du Tourisme du Nouveau-Brunswick John Ames soutient que c’est le lieutenant-gouverneur de sa province, Arthur Hamilton Gordon, qui avait proposé d’organiser une grande conférence à Fredericton, capitale provinciale en 1863.

Et c’est cette rencontre qui a finalement été déplacée à Charlottetown.

Chez les insulaires, on veut bien reconnaître l’apport du lieutenant-gouverneur néo-brunswickois, mais, on ajoute que la reconnaissance du statut historique de l’Île-du-Prince-Édouard est très importante pour le tourisme dans la province et c’est notamment pourquoi le pont de la Confédération s’appelle ainsi.

Et puis, c’est aussi à Charlottetown qu’on retrouve le Centre des arts de la Confédération – inauguré lors des célébrations du 100e anniversaire (1967) de la Conférence de Charlottetown, en hommage aux Pères de la Confédération.

Assistera-t-on à un conflit de garde partagée de l’origine du pays?

RCI, PC, Minutes du patrimoine