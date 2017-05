17 mai : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, « peu importe le genre »

« Pour ce qui est du terme transphobie, seulement 44 % des Québécois disent en connaître le sens alors que dans le reste du Canada, c’est 58 %. Déjà, juste au niveau de la connaissance, il y a un travail d’éducation à faire. De plus, 77 % des Québécois disent que les personnes trans vivent de la discrimination de la part de leur employeur, ce qui en dit long sur l’inclusion des personnes trans en milieu de travail. Autre statistique, 49 % des Québécois disent avoir vu, au cours des 12 derniers mois, des propos injurieux et désobligeants à l’égard des personnes trans dans les réseaux sociaux. » Laurent Breault, directeur général, Fondation Émergence

La Fondation Émergence a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans (LGBT). Il est question de droits, de discrimination et de façon de la combattre, de préjugés tenaces qui n’ont pas lieu d’être, de défense de droits et, évidemment, d’appui dans des contextes difficiles qui peuvent mener notamment jusqu’au suicide.

La Fondation Émergence s’emploie à la lutte contre l’homophobie et la transphobie, à la défense des droits et à l’inclusion des personnes LGBT dans la société au moyen de campagnes de sensibilisation, de projets, de sondages et de remises de prix dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai qu’elle a mise en place en 2003.

Des affiches en plusieurs langues

La Fondation Émergence met à la disposition de plusieurs publics, partout sur la planète, une version numérique en neuf langues, outre le français et l’anglais, des affiches de sa campagne 2017 portant sur les réalités des personnes trans sous le thème « Peu importe le genre ».

Un honneur pour le Dr Réjean Thomas, le prix Laurent-McCutcheon 2017

« Deux des grandes réalisations du Dr Réjean Thomas c’est qu’il fonde la clinique l’Actuel en 1984. À l’époque, Réjean Thomas a été « le » médecin qui s’est tenu debout dans l’espace public pour lutter contre les préjugés que vivaient les personnes, et que vivent encore aujourd’hui les personnes atteintes du VIH-SIDA. Il a été la figure de proue pour démystifier tout ce qui entourait cette idée de peste gaie. Il est devenu un modèle pour notre communauté de ténacité, d’éducation, de sensibilisation. C’est aussi quelqu’un qui a beaucoup rassuré la population, qui a fait la part des choses. »

Le prix Laurent-McCutcheon, du nom du fondateur de la ligne Gai Écoute, est remis annuellement à une personnalité qui s’est illustrée de façon manifeste dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie au cours de sa carrière.

Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, s’est arrêté quelques minutes quelque part entre Montréal et Ottawa – il était reçu au parlement canadien un peu plus tard – pour parler de la fondation et de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie au micro de Raymond Desmarteau.