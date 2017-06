Trois fois plus de touristes à Montréal que de Montréalais en 2017

Un nombre record de 11,2 millions de touristes sont prévus dans la grande région de Montréal en 2017 alors qu’elle souligne son 375e anniversaire.

Selon les prévisions du Conference Board du Canada, la croissance touristique pour la métropole en 2017 devrait se situer entre 5,3 et 5,5 % par rapport à l’année dernière. À titre comparatif, pour l’ensemble du Canada, la croissance sera d’environ 3,7 %.

Le vice-président de Tourisme Montréal, Pierre Bellerose, s’attend pour sa part à recevoir plus d’un demi-million de visiteurs de plus que l’an dernier, soit environ 11,2 millions.

Déjà, le Grand Prix de Formule Un a eu des retombées majeures, qui ne sont pas encore compilées. Mais le taux d’occupation des hôtels du centre-ville a atteint près de 90 %.

Plus de 175 événements liés au 375e anniversaire de Montréal sont prévus en 2017

Avec le début des vacances estivales, Montréal s’apprête à recevoir un afflux encore plus important de touristes, alors que les festivités du 375e battent leur plein.

« Le tourisme est une industrie créatrice de richesses majeure pour Montréal. Cette croissance attendue réitère sans contredit l’importance économique du tourisme. Nous débutons 2017 avec enthousiasme. L’engouement pour Montréal est très positif pour les entreprises, les hôtels, les restaurants et les grands attraits qui pourront se démarquer pendant cette année de célébrations du 375e anniversaire de la ville. », affirmait récemment Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Et Montréal semble plaire aux touristes. Un récent sondage réalisé par Ipsos indique qu’en 2016, 95 % des visiteurs ont été satisfaits de leur séjour dans la métropole.

Une ville plus accessible

Par ailleurs, l’ajout de nouveaux vols directs depuis Montréal favorise l’afflux touristique en provenance de l’international. Tourisme Montréal prévoit une hausse majeure pour le marché de la Chine grâce à une augmentation de 223 % de sièges disponibles, soit quelque 3 000 sièges par semaine, vers Shanghai et Beijing.

Pour la période de janvier à novembre 2016, on notait une augmentation de 114 % des entrées aux frontières du Québec pour le marché de la Chine. Un autre signe que l’achalandage en provenance de ce marché sera fort significatif dans les prochaines années.

Le dernier bilan de Tourisme Montréal révèle que la ville a accueilli 10,2 millions de touristes en 2016, 3,5 % de plus qu’en 2015.

Selon l’Association des hôtels du Grand Montréal, le taux d’occupation moyen a atteint 74,3 % dans les hôtels en 2016, en hausse de 1,3 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. Entre-temps, le prix moyen des chambres a augmenté de 7 %, à 167,73 $, et les revenus d’hébergement ont crû de 7,8 % par rapport à 2015.

