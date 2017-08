Renégociation de l’ALENA: une armada de diplomates et de politiciens canadiens déployée aux États-Unis

Les négociations sur l’ALENA commenceront officiellement le 16 août à Washington. Mais une cinquantaine de rencontres en haut lieu entre les deux pays ont déjà eu lieu entre les gouvernements Trump et Trudeau. Parallèlement à ces discussions, le Canada prépare le terrain pour trouver de nouveaux appuis politiques aux États-Unis.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, en compagnie du premier ministre, Justin Trudeau Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui est en charge du dossier de la renégociation de l’ALENA, a annoncé mercredi la création d’un comité spécial d’une douzaine de personnes pour la conseiller sur tous les aspects de l’accord commercial trilatéral avec les États-Unis et le Mexique.

Une nouvelle vague de nominations de diplomates aux États-Unis a aussi été annoncée mercredi. Rappelons qu’une série de spécialistes en commerce ont été nommés depuis quelques semaines consuls généraux à Atlanta, à San Francisco et à Seattle.

L’objectif est de rassembler l’équipe la plus forte possible pour contrer les visées protectionnistes simplistes de l’administration Trump et protéger les intérêts du Canada dans les négociations de l’ALENA même si cela devait se faire au détriment du Mexique.

En quête d’appuis en vue de la négociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le premier ministre Justin Trudeau a prononcé à la mi-juillet un discours devant plusieurs gouverneurs réunis au Rhode Island, en plus de rencontrer le vice-président Mike Pence. © Reuters/Carlos Barria

La position de Washington dans les négociations

Parmi les priorités de Washington dans la renégociation de l’ALENA qui a été conclu en 1994, il y a celle de rééquilibrer son déficit commercial évalué à 55 milliards de dollars avec le Mexique et à 11 milliards avec le Canada.

Les Américains veulent aussi accéder au marché mexicain et surtout canadien plus facilement.

Au Canada, les États-Unis veulent augmenter les exportations agricoles, dont celles des produits laitiers, du vin et des céréales.

Le commerce électronique est aussi au cœur de ces négociations, car lorsque l’ALENA a été signé, le commerce en ligne et les nouvelles technologies en étaient à leurs balbutiements.

RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Philippe Marcoux de Radio-Canada

