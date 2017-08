Un lieu mythique de la musique détruit par un incendie d’origine douteuse, voire criminelle

Que pourraient avoir en commun Bryan Adams, Chicago, Sting, et David Bowie, ou encore Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland et Paul Piché, outre le fait que ce sont des vedettes internationales de la musique pop et rock ou encore de la chanson française?

Et à ces quelques noms, on pourrait aisément ajouter des dizaines d’artistes, de compositeurs et de musiciens qui, de 1976 à 2001, y ont créé tube sur tube.

Ce lieu, nous l’appelions tout simplement « Le Studio ».

Laissé à l’abandon depuis 2005, comme nous l’écrivions en 2015, le Studio André Perry a été construit en 1974 par le technicien du son et administrateur André Perry lui-même alors qu’il cherchait à sortir l’enregistrement des sous-sols et des lieux fermés.

Le studio était à la fine pointe de la technologie de l’époque. En plus de l’équipement d’enregistrement, il offrait des possibilités d’hébergement. En 1982, on y retrouvait des services d’enregistrement vidéo.

Le déclin

Vendu au coût de 3 000 000 $ en 1991, le domaine a trouvé preneur en 2003 pour le montant de 795 000 $. Puis, en 2015, il a été mis aux enchères publiques pour taxes impayées, et la mise de départ était établie à 18 000 $.

La déchirure

Le Studio a été victime d’un incendie suspect, vendredi vers 5 h 30. Une heure plus tard, les deux tiers du bâtiment avaient été rasés.

« Les premiers indices recueillis par les pompiers laissent croire qu’il s’agirait d’un incendie criminel. » Daniel Thibaudeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Venu sur les lieux de son ancien studio, André Perry a eu ces mots :

« Ils ont coupé le chauffage, puis ils ont tout abandonné. Les gens ont commencé à casser les fenêtres, à voler. Aujourd’hui, c’est une carcasse. Il n’y a plus rien. Ça aurait pu devenir un musée sur la musique. Ils auraient pu faire revivre Le Studio. » André Perry

