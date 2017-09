La série sombre se poursuit pour les baleines noires de l’Atlantique : une autre carcasse dans les Maritimes !

De réelles menaces pèsent sur les baleines noires dans leurs habitats au Canada, comme aux États-Unis. En quelques mois, plus d’une dizaine de leurs carcasses ont échoué sur les plages dans les Maritimes.

Aucun signe de traumatisme

Selon La Presse canadienne, la baleine d’à peu près trois mètres de longueur, retrouvée morte sur les plages de Cape Wolfe, dans l’extrême-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, ne présentait aucun signe visible de traumatisme, et rien ne permettait de se prononcer clairement sur son appartenance à la famille des baleines noires de l’Atlantique.

Néanmoins, la recrudescence de cas de ce mammifère échoués sur les plages canadiennes devrait susciter des inquiétudes quant à la survie de cette espèce migratoire qui fréquente les eaux côtières du Canada Atlantique, à la recherche de nourriture.

Alors que leur population était estimée à 525 individus en 2016, la saignée actuelle fait craindre le pire.

Depuis le début de l’été, les maritimes ont enregistré 13 baleines noires de l’Atlantique Nord mortes sur les plages.

Les baleines noires sont menacées par l’activité humaine dans les eaux côtières du Canada © (Pêches et Océans Canada/Presse canadienne)

Quelques caractéristiques de la baleine noire : Une baleine noire est noire comme l’indique son nom, et certaines présentent des taches blanches au niveau de la gorge ou du ventre, ainsi que des callosités sur le bord de la lèvre inférieure ; chacune a une forme de callosité unique, ce qui permet aux scientifiques de la distinguer ; elle peut mesurer jusqu’à 18 mètres de longueur ; sa tête occupe presque le quart de son corps ; elle peut vivre jusqu’à 75 ans.

Des menaces en permanence

Les pertes actuellement observées sur les côtes canadiennes font croire qu’elles sont devenues moins sécuritaires pour la survie des baleines noires.

Celles-ci s’y trouvent presque toutes les saisons, en dehors de l’hiver, où elles migrent vers d’autres cieux plus prometteurs, notamment vers les eaux de la Géorgie et de la Floride, aux États-Unis, considérées comme des endroits propices à la reproduction, et à la perpétuation de l’espèce.

Au Canada, le bassin Grand Manan (Baie Fundy), et le bassin Roseway (au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse) représentent des espaces de vie essentiels pour cette espèce, qui doit désormais composer avec toutes sortes de menaces qui planent sur sa vie.

Les collisions avec des navires, les empêtrements dans des engins de pêche, et les bruits sous-marins, représentent quelques-unes de ces menaces.

Pêches et Océans Canada assure que des Réseaux d’intervention ont été mis en place pour agir en cas d’urgence, et sauver celles des baleines qui se retrouveraient dans une situation de détresse.

