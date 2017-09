En passant par Rue des Pignons: un regard tendresse sur une époque charnière du Québec

C’était un mardi soir, 6 septembre 1966, le téléviseur trônait au salon – il y est toujours dans bien des foyers, mais l’appareil a beaucoup changé – nous y arrivaient des images en noir et blanc par ondes hertziennes. L’appareil était surmonté d’antennes dites « oreilles de lapin ».

Donc, ce mardi soir,là, un téléroman allait prendre le Québec par les émotions et durant dix années affichait des records de cotes d’écoute.

C’était Rue des Pignons.

« L’œuvre des auteurs Louis Morisset et Mia Riddez dépeignait la vie quotidienne des habitants d’une rue pittoresque d’un quartier populaire de Montréal. On suivait Angela et Charles Jarry et leurs nombreux enfants, les frères Hector et Maurice Milot, petits truands. L’aîné, Maurice, s’est sorti de cette fange grâce à la boxe. Il y avait aussi Flagosse Berrichon, propriétaire du snack-bar, Émery Lafeuille, et l’affable épicier Anatole Marsouin. » Répertoire des séries, feuilletons et téléromans québécois, Jean-Yves Croteau, Pierre Véronneau, Les Publications du Québec

Rue des pignons, c’était en quelque sorte une métaphore de la vie de quartier. Le Québec émergent des années ’60, de l’arrivée du métro dans le sous-sol montréalais, le grand déménagement de Radio-Canada vers l’Est de la ville, l’exposition universelle de 1967, la Révolution tranquille et l’affirmation identitaire des Québécois au cours des années 70.

Aujourd’hui, en passant par Rue des Pignons

Cinquante ans après avoir brillé au petit écran dans la légendaire série, Réjean Lefrançois – alias Maurice Milot – et Marie-Josée Longchamps – alias Janine Jarry – retrouveront leur public sur scène grâce à En passant par Rue des pignons.

Sous la forme d’une pièce musicale, les deux artistes nous entraîneront dans un voyage au cœur du quotidien, celui des petites et des grandes peines, des petits et des grands bonheurs, de la vie dans ce qu’elle a de plus simple… et de plus beau.

En 2017, des représentations auront lieu les 21, 22 et 23 septembre prochains au Théâtre Juste pour rire à Bromont. Il y aura aussi des représentations à Ville Lasalle (Théâtre Desjardins, 26 octobre), Val-Morin (Théâtre du Marais, 21 et 22 novembre) et Laval (Salle André-Mathieu, 27 au 30 décembre)

En passant par Rue des Pignons sera en tournée au Québec en 2018.

Réjean Lefrançois a pris quelques minutes de pause en répétition le temps d’en parler au micro de Raymond Desmarteau.