Virage vert urbain en travers des rues, ruelles et gratte-ciels canadiens

Vos quatre animateurs vous invitent cette semaine à débattre du virage vert des citoyens des grandes villes canadiennes, des ruelles vertes aux quartiers bloqués par des dispositifs anti-auto!

Notre question cette semaine : Que vous y habitiez ou que vous rêviez d’y vivre un jour, qu’elle soit petite ou grande, expliquez-nous quelle est votre ville canadienne préférée et pourquoi?

Regardez Tam-Tam – 35:12



Posted by Radio Canada International on Friday, November 10, 2017

L’urbanisme canadien : des ruelles vertes aux super-blocs sans rue

À quoi pourrait donc ressembler, dans 50 ans, Montréal, Toronto ou Vancouver, si les citoyens de ces trois plus grandes villes canadiennes pouvaient tout décider librement.

Le Canada se démarque-t-il par son urbanisme?

les villes de Toronto et de Vancouver ont acquis une réputation internationale qui font dire aux experts que le Canada est en train de développer un urbanisme tout à fait unique et remarquable.

L’écologie urbaine: Comment? Pourquoi?

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal a pour mission de développer et de partager une expertise quant aux approches les plus viables et démocratiques de développement urbain durable.

Le « Flex», prix d’excellence en architecture urbaine à Toronto

Le concept « Flex » permet à son propriétaire d’en diviser l’intérieur à des fins locatives jusqu’à ce que ses besoins changent – enfant, aînés, etc. – et qu’il reprenne l’espace.

En 1958, on pensait construire Iqaluit sous un dôme de béton

La capitale du Nunavut, Iqaluit, aurait un air complètement différent aujourd’hui si le gouvernement canadien avait donné suite à un projet qui proposait de construire la ville sous un dôme de béton.

Canada 2017, 150 histoires racontées par des gens d’ici

Raconte ton histoire est un album souvenir qui vient de paraître aux éditions Mosaic Press et qui est le fruit du travail d’une équipe de CBC/Radio-Canada.

Abus de pouvoir de l’Unité permanente anticorruption du Québec?

Le Québec s’est doté il y a quelques années de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) qui est maintenant au cœur d’une tempête politique et médiatique.

Groenland et glaciers canadiens font bondir la montée des océans

En 2017, des chercheurs ont confirmées que les deux plus grandes sources mondiale de la montée du niveau de la mer sont maintenant le Groenland et nos propres glaciers

Les Québécois se tournent davantage vers le prêt-à-manger

Pressés par le temps ou tout simplement en manque d’idées, les consommateurs québécois optent de plus en plus pour des aliments prêts-à-manger.

Événement « Talent 2017 » à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal

Ce tremplin professionnel au sein de l’Opéra de Montréal vise à outiller adéquatement les jeunes artistes dans tous les aspects de la carrière.

