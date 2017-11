Le Canada se prépare à la fin du programme des « Dreamers » aux États-Unis

Le Canada entrevoit déjà d’importants contrecoups de la fin possible du programme américain des « Dreamers ».

Une analyse interne gouvernementale de la politique d’immigration des États-Unis laisse prévoir des conséquences importantes à la frontière canadienne advenant l’élimination du programme offrant des protections aux personnes entrées illégalement aux États-Unis alors qu’elles étaient enfants.

Le Bureau du Conseil privé à Ottawa a demandé en septembre dernier à Affaires mondiales Canada s’il avait déjà des analyses de la situation, et l’ambassade canadienne à Washington a fait parvenir ses observations.

C’est ce qu’indiquent des documents obtenus grâce à la Loi sur l’accès à l’information par La Presse canadienne.

Aide-mémoire…

– Pas plus tard que l’été dernier, l’afflux de migrants des États-Unis, principalement d’origine haïtienne, à la frontière du Canada suscitait des messages haineux au Québec!

– Ces messages, exigeant une inversion du flux des migrants de plus en plus important à la frontière canado-américaine, venaient de groupuscules d’extrême droite et d’islamophobes en Europe, et étaient visibles à plusieurs endroits au Québec.

– Avec le nombre sans cesse croissant de migrants qui se présentaient à la frontière du côté du poste-frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle, l’exaspération des groupuscules d’extrême droite au Québec était perceptible.