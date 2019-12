Terminó gira pancanadiense contra megaproyecto Hidroituango en Colombia

ORGANIZACIONES CANADIENSES QUE APOYARON LA GIRA DE ISABEL ZULETA EN CANADÁ

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Common Frontiers, Colombia Working Group (CWG), Care for colombian leaders, Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Campagne Lavons les mains sales de la Caisse-Montréal; CoDevelopment Canada, Steelworkers Humanity Fund (Fonds humanitaire des Métallos), MiningWatch Canada, Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Amnesty International Canadá, Peace Brigades International-Canada, KAIROS, CASA, Inter Pares, America Policy Group du Conseil canadien de coopération internationale, Alliance de la Fonction publique du Canada (Public Service Alliance of Canada), Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM), International Women’s Alliance, International Coalition for Human Rights in the Philippines-Canada (ICHRP), Teaching Support Staff Union de Simon Fraser University (TSSU), Solidarity and Social Justice Committee, Mining Justice Alliance (MJA), Ola Pazifica, Labour Studies Program – Simon Fraser University.