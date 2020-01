Juez ordena vacunación de dos niños canadienses contra los deseos de su madre

Dos niños canadienses serán vacunados a pesar de las reticencias de su madre. El padre llevó a juicio a la madre arguyendo que ésta no quiere someter a los niños a los calendarios oficiales de vacunación de la provincia.

El juez que escuchó la causa judicial, ordenó de que los niños de la pareja sean vacunados y a que sean llevados a citas médicas y dentales periódicas y a cumplir con todas las recomendaciones médicas y dentales razonables.

Durante el juicio, la madre dijo que no se opone totalmente a que los niños sean vacunados o a que cumplan con las recomendaciones médicas y dentales razonables. Su problema es que no quiere inoculaciones ni tratamientos médicos y dentales innecesarios.

El juez basó su decisión en que hoy en día, la preocupación sobre la vacunación es más inminente no sólo por los recientes brotes de sarampión en el país y en Estados Unidos, a donde viaja el padre, sino también por un aviso emitido por el distrito escolar donde residen los niños.

Ese aviso es con respecto a la notificación del estado de la vacunación, de acuerdo con un reglamento aprobado por la provincia de Columbia Británica.

Si un niño no ha sido vacunado, la escuela envía a su casa un aviso de que no se le puede permitir la entrada a la escuela en caso de un brote de cualquiera de las enfermedades contagiosas que están reapareciendo después de haber sido erradicadas, en gran medida gracias a las campañas mundiales de vacunación.

¿Por qué la madre no quiere que vacunen a sus hijos?

La madre no quiere que los niños sean vacunados contra enfermedades que ya no existen en Canadá, diciendo que han sido erradicadas. Tampoco quiere que los niños sean vacunados si ya tienen inmunidad contra la enfermedad específica a la que se dirigen. Quiere que se les hagan pruebas de inmunidad antes de que se tome una decisión sobre las vacunas.

El padre solicitó en numerosas ocasiones el consentimiento de la madre para que los niños sean vacunados. Él dijo que esto fue desde el momento en que ella estaba embarazada del primer niño hasta tan sólo una semana antes de la audiencia.

Además, la madre también se oponía a que se hagan radiografías en el consultorio del dentista. El dentista recomienda las radiografías para asegurar que las caries no sean peores de lo que parecen.

En el caso de uno de los niños tuvo que hacerse un tratamiento de conducto, rellenar la cavidad y extraer los dientes porque la madre no dio su consentimiento para las radiografías que podrían haber evitado estos pasos adicionales y dramáticos. El padre explicó que varios dentistas de la oficina del dentista habían recomendado que se hicieran esas radiografías.

La historia de esta familia

La expareja se conoció en 2012 y tuvo una relación de poco más de cinco años. De esa relación, tienen dos hijos.

Cabe mencionar que ambos niños están sanos, no tienen problemas de inmunidad ni enfermedades que de otra manera los harían inelegibles para las vacunas vivas. En otras palabras, no hay presentaciones de salud en ninguno de los dos niños que hagan que su médico recomiende no vacunarse.

Uno de los chicos está ahora en el primer grado de primaria y el otro todavía va a la guardería. Ambos juegan al fútbol, están en clases de natación y toman clases de karate. Son niños muy sociables.

El padre viaja bastante por el trabajo, está constantemente en contacto con gente de todo Canadá y Estados Unidos. Quiere que los niños sean vacunados de acuerdo con los programas de vacunación emitidos por el organismo de vacunación de la provincia Immunize BC.

El padre de los niños también explicó que recientemente recibió una carta del proveedor de servicios de salud en el Sur de la provincia canadiense de Columbia Británica, en la que se le informa que la madre ha presentado una negativa sobre la vacunación que ha sido documentada en sus archivos, confirmando que no hay contraindicaciones médicas para las vacunas anotadas en los registros médicos del niño que asiste a la escuela local y recomendando que se le administren las vacunas apropiadas para su edad, de acuerdo con el Programa del Centro de Control de Enfermedades de la Columbia Británica.

RCI con informaciones de Provincial Court of British Columbia.

