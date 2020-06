Personalidades canadienses piden a Trudeau oponerse a plan israelí en Palestina

Ministros, exdiplomáticos y políticos canadienses firmaron una carta en la que piden al Primer Ministro Justin Trudeau y a su gobierno tomar una posición firme contra el plan de anexión israelí de gran parte de Cisjordania ocupada.

Entre los firmantes se encuentran ex embajadores en Israel que sirvieron bajo gobiernos tanto liberales como conservadores, así como muchos otros diplomáticos que representaban los intereses del Canadá en el Oriente Medio.

«Le escribimos en calidad de exdiplomáticos canadienses, orgullosos del compromiso histórico del Canadá con las instituciones multilaterales y de su reputación de apoyo al estado de derecho», comienza la carta.

«Como usted sabe, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado públicamente su intención de ‘anexar’ en las próximas semanas una cantidad significativa de tierras que Canadá, y la comunidad internacional, reconocen como territorio palestino ocupado …

«La conquista y la anexión territorial son notorias por contribuir a resultados fatídicos: guerra, inestabilidad política, ruina económica, discriminación sistemática y sufrimiento humano».

La posición de los firmantes de la carta coincide plenamente con la de Naciones Unidas que en abril pasado advirtió a Israel contra su plan de anexionar partes de Cisjordania

Dijo que serían una «seria violación de la ley internacional” y «cerrarían la puerta» a las negociaciones con los palestinos.

«Le pedimos que reconozca públicamente el compromiso de Canadá con el multilateralismo y el estado de derecho, emitiendo una declaración en la que el Canadá reafirma su posición de apoyo a todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas» dice la carta.

«Como sin duda sabe, muchos de nuestros aliados ya se han pronunciado en contra de la propuesta israelí … En su calidad de ex diplomáticos canadienses, les instamos a que proteja el buen nombre del Canadá en la comunidad internacional hablando alto y claro sobre esta cuestión».

Denuncian el silencio de Canadá ante las intenciones anexionistas de Israel

Por primera vez gobierno de Trudeau se opone claramente a esas anexiones

El radiodifusor público CBC le solicitó un comentario sobra la carta a Asuntos Mundiales de Canadá. Su portavoz Adam Austen, dijo que «Canadá sigue firmemente comprometido con el objetivo de lograr una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio. Desde hace tiempo decimos que la paz sólo puede lograrse mediante negociaciones directas entre las partes».

Añadió: «Canadá está muy preocupado por el hecho de que Israel siga adelante con la anexión unilateral lo que sería perjudicial para las negociaciones de paz y contrario al derecho internacional.

«Esto podría conducir a una mayor inseguridad para los israelíes y los palestinos en un momento crítico para la paz y la estabilidad en la región».

Según CBC, esta es la primera vez desde que Israel anunció su plan de anexión que el Gobierno del Canadá adoptó una posición pública firme en contra de esa posición.

Canadá otorga 50 millones de dólares a la ONU para los refugiados palestinos

Embajada de Israel en Ottawa opina sobre la carta

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado luz verde a la anexión en el marco de un «plan de paz» para Oriente Medio elaborado por su yerno Jared Kushner.

En reacción a la carta de los exdiplomáticos, Ohad Kaynar, encargado de negocios de la Embajada de Israel en Canadá dijo que era “terrible que los diplomáticos están eligiendo atacar a Israel en lugar de promover el diálogo entre las partes o instar a los palestinos a reanudar las negociaciones de paz», escribió en una nota enviada a CBC.

El plan de paz de los Estados Unidos es la única opción viable actualmente sobre la mesa para resolver el conflicto israelí-palestino dijo.

“Sin embargo, los palestinos lo rechazaron rotundamente, cerrando una vez más la puerta a las negociaciones para un futuro pacífico», dijo Kaynar.

Consejo de Seguridad aprueba resolución contra la ocupación de los territorios palestinos por Israel

Los manifestantes palestinos huyen del gas lacrimógeno disparado por las fuerzas israelíes durante una protesta contra los asentamientos israelíes y la iniciativa de Oriente Medio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la aldea cisjordana de Beita, cerca de Naplusa, en febrero. 28 de 2020 (Majdi Mohammed / The Associated Press)

Los firmantes

Entre los firmantes de la carta figuran los ex ministros liberales Lloyd Axworthy y André Ouellet, el ministro de justicia de la época de Jean Chrétien, Alan Rock, el ex ministro de ciudadanía e inmigración, Sergio Marchi, y el ex embajador en Israel, James Bartleman así como más de dos docenas de ex embajadores.

El mes pasado, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, había advertido de que la anexión por parte de Israel de zonas de la Ribera Occidental y el Valle del Jordán no hará más que destruir la solución de los dos Estados.

Guterres advirtió que eso llevaría al fin de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina lo que tendrá graves consecuencias para las perspectivas de paz y seguridad en la región.

La Unión Europea había manifestado la misma procupción.

CBC-Evan Dyer-Radio Canadá-DW-El País