Johana Botero, un reflejo de la valentía de los trabajadores en pandemia

“Pacientes muriendo sin cuidados adecuados, otros que seguían necesitando atención cotidiana en medio de una pandemia que se cobró la vida de los mayores. Quebec estaba muy preparado en términos de equipos e infraestructuras, nunca viví la falta de implementos de protección. El problema fue la falta de personal de salud durante lo peor de la pandemia en Quebec.”

Conocí a Johana Botero, enfermera de profesión, hace un par de años. Una persona muy creativa, con ideas muy claras sobre su futuro académico y laboral, decidida a hacerse su lugar en el mundo en la provincia de habla francesa por excelencia de Canadá. La pandemia que azotó los primeros meses a Quebec me demuestra que no estaba equivocada. Ella la enfrentó, con miedo, con mucha incertidumbre, hasta con una depresión en un momento. Pero también con mucha valentía.

Nunca bajó los brazos.

*La visión y generosidad de Johana Botero, creadora de «Enfermeras en Canada»

El sistema de salud de Quebec está muy bien preparado en materia de equipos y de infraestructura. Pero no así en mano de obra calificada. Y COVID-19 puso aún más al desnudo esa carencia de profesionales de la salud, dice Botero.

Los principales centros donde se dispararon los contagios por la pandemia se produjeron en las residencias privadas y públicas para adultos mayores, los CHSLD, Centros hospitalarios de cuidados de larga duración, que acogen a pacientes que han perdido su autonomía y que requieren de cuidados especializados y atención 24/24.

Al llegar a Quebec, Johana trabajó en esos hogares como auxiliar de cuidado: “en la noche éramos 3 auxiliares de cuidado, con una enfermera para 72 pacientes, en donde al menos el 90% de ellos, requería cuidados de higiene especiales. Era un trabajo muy pesado para tan poco personal».

Johana creyó tocar el cielo con las manos cuando fue aceptada como inmigrante en Canadá. En su país estudió una maestría y se había formado como enfermera-jefe. Trabajaba 45 horas semanales, incluyendo fines de semana, turnos de noche de 12 horas ininterrumpidas, con un salario no acorde a su experiencia ni formación.

*Enfermería, una profesión de gran demanda en Canadá, análisis comparativo en tres países

Recientemente Johana había obtenido un puesto, uno más entre otros, como consultora en cuidados paliativos en el hospital de su establecimiento de salud, CLSC de los Maskoutains – CISSS Montérégie – Est.

Un puesto que requería menos carga laboral dado que trabajaba 4 días a la semana, libre los fines de semana.

Pero COVID-19 trastornó toda su vida laboral y familiar, así como la de sus colegas.

Los contagios se aceleraron y los decesos se acumulaban día tras día. La falta de personal generó presión en los profesionales y todos aquellos del sector de la salud porque los obligaba a trabajar sin los descansos a los que tenían derecho anteriormente.

Todos los profesionales de la salud viven diariamente estrés y presión laboral, dice Johana, especialmente por la falta de personal lo que se refleja en los turnos que deben continuar obligatoriamente, aunque no se encuentre un reemplazante, ya que el Código de profesiones y deontológico protege a la población y sus necesidades, igual que la orden profesional indica Johana.

“Por esta razón, por ejemplo, una enfermera, está en la obligación de proteger a sus pacientes y no dejarlos sin supervisión en ningún momento, y si el empleador no tiene como reemplazarla, debe continuar su turno aunque su familia la esté esperando, esté cansada y no se encuentre en condiciones de trabajar. Si su reemplazo no llega, debe continuar”.