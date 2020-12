Una falla en la aplicación de alerta Covid-19 desarrollada por el gobierno canadiense dejó a algunos usuarios sin acceso a notificaciones de exposición a la enfermedad durante gran parte de noviembre.

Los desarrolladores de la aplicación corrigieron esa falla la semana pasada. Una actualización de la aplicación publicada el 23 de noviembre informó que se iba a reparar una «falla que causaba lagunas en los controles de exposición de algunos usuarios».

Bianca Healy, portavoz de la Secretaría de la Junta del Tesoro del Canadá, que es la sede del equipo informático que desarrolló esa aplicación, confirmó el pasado jueves que si la aplicación no era abierta por el usuario durante un período prolongado, en algunos dispositivos la aplicación Alerta COVID dejaría de detectar los códigos aleatorios que se desencadenan cuando ocurre una notificación de un usuario que informa que puede haber estado expuesto al Covid-19.

Healy dijo que los códigos de protección de la privacidad que fueron incorporados en la arquitectura de la aplicación impiden que los funcionarios federales sepan cuántos usuarios habrían sido afectados por esa falla.

«Animamos a los canadienses a actualizar la aplicación Alert COVID tan pronto como sea posible», escribió Healy. «También pueden abrir la aplicación para asegurarse de que Alert COVID está comprobando posibles exposiciones».

No se sabe cuántas personas no recibieron notificaciones de exposición debido a esa falla, lo cual abre la posibilidad de que algunos usuarios no recibieron de manera oportuna la consigna de aislarse o someterse a un examen de detección del Covid-19, lo que podría retrasar el diagnóstico.

Urs Hengartner, profesor de informática en la Universidad de Waterloo, explicó que durante dos semanas la aplicación básicamente no funcionó para aquellos usuarios afectados por esa falla.

Hengartner, junto a otros usuarios, hizo saber a través de las redes sociales que sus dispositivos no informaron sobre ningún control de exposición del 9 al 23 de noviembre.

En principio, ese proceso, en el que un teléfono inteligente recibe códigos de un servidor central y verifica si el usuario estuvo potencialmente expuesto a alguien con la pandemia, debe producirse varias veces al día.

El problema parece haber sido reportado por primera vez mediante comentarios de los usuarios publicados en el sitio de descarga de aplicaciones, Google Play Store, ya el 12 de noviembre. Tuvieron que pasar unos 11 días antes de que la aplicación del gobierno canadiense sea reparada.

Se recomienda a los usuarios que verifiquen en su proveedor de aplicaciones, Google Play Store para los usuarios de dispositivos Android y App Store de Apple para los que utilizan iPhones, si la aplicación en sus teléfonos está al día. Los usuarios que no hayan instalado la última actualización, que es la versión 1.1.2, podrían no estar recibiendo las informaciones de alerta en caso de exposición al Covid-19.

La aplicación Alerta COVID está diseñada para detectar a dos usuarios que pasan al menos 15 minutos a menos de dos metros de distancia. Si un usuario reporta más tarde mediante esta aplicación un resultado positivo en la prueba de Covid-19, la aplicación notifica automáticamente a los contactos sobre una posible exposición al coronavirus, protegiendo la identidad de los usuarios.

Alerta COVID ha sido descargada más de 5,5 millones de veces y es promocionada por los funcionarios federales como una herramienta para ayudar a frenar la propagación del virus. La aplicación está en funcionamiento en los Territorios del Noroeste y en todas las provincias de Canadá, excepto Alberta y Columbia Británica.

Durante las dos semanas de noviembre en que algunos usuarios informaron del mal funcionamiento, unas 1.182 personas utilizaron la aplicación para informar de una prueba positiva sólo en la provincia de Ontario, según datos provinciales.

Los niveles de infección por COVID-19 continuaron en aumento en gran parte del país durante ese período. Ontario anunció medidas de cierre de comercios en sus dos regiones más pobladas, mientras que las provincias de la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador anunciaban el 23 de noviembre su retiro de la burbuja del Atlántico debido al aumento del número de casos en otras partes de la región.

Hengartner, el profesor de informática, dijo que es «preocupante que haya tomado dos semanas arreglar ese error» y que además era un error fatal para este tipo de sistema, ya que derrota por completo el propósito de la aplicación. Dijo que tanto él como su esposa experimentaron el mismo problema.

Aunque no se sabe qué fue lo que causó ese error, Hengartner dijo que sospecha que fue un error en una actualización anterior de la aplicación Alerta COVID.

Pese a esta falla que fue reparada, el profesor de informática de la Universidad de Waterloo, Urs Hengartner, subrayó que el problema no debería desalentar a los canadienses de instalar en sus teléfonos inteligentes la aplicación Alert COVID.

Los usuarios de esta aplicación pueden elegir entre recibir automáticamente las actualizaciones de las aplicaciones o descargarlas manualmente. La tienda de Apple registró unas 14 actualizaciones para la aplicación COVID Alert desde su lanzamiento inicial en julio.

El Servicio Digital Canadiense, que es la entidad federal responsable del desarrollo de la aplicación, envió un mensaje por Twitter el 26 de noviembre pidiendo a los usuarios que se aseguren de tener la última actualización de Alert COVID. «Esto asegurará que su aplicación está funcionando lo se supone que debe hacerlo, y que no le falte ninguna comprobación o notificación», decía el mensaje.

En el tweet no se mencionó que la aplicación no había funcionado como debía y que existía un riesgo potencial para algunos usuarios.

Fuentes: CBC / T. Daigle / Canadian Press / RCI