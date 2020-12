Canadá abre Programa especial para solicitantes de asilo durante pandemia

A partir del 14 de diciembre de 2020, los solicitantes de refugio que trabajan en el sector de la salud del Canadá durante la pandemia y proporcionan atención directa a los pacientes podrán solicitar la residencia permanente dentro del marco del Programa especial para solicitantes de asilo durante la pandemia de COVID-19, anunció el ministro canadiense de la Inmigración este miércoles.

El 14 de agosto de 2020, el ministro Mendicino había anunciado la intención del gobierno canadiense de aplicar esta medida especial.

Hoy reconocemos la dedicación de los numerosos solicitantes de asilo que han levantado la mano para servir mientras nos enfrentamos a una situación única y sin precedentes. Los canadienses están agradecidos con los solicitantes de refugio y con el trabajo que están haciendo durante la pandemia. Con esta medida especial, reconocemos su excepcional contribución para garantizarles un futuro más seguro en Canadá. Marco Mendicino, ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía

Para poner el marcha el proyecto, se han elaborado dos políticas públicas temporales: una para los refugiados que viven en el Canadá (fuera de Quebec) y otra para los solicitantes de refugio que residen en Quebec.

Cabe recordar que en virtud del Acuerdo entre el Canadá y Quebec, esa provincia es el único ente responsable de la selección de los inmigrantes económicos y los refugiados asentados en su territorio.

Entre los requisitos para acceder a esta política pública se incluyen, entre otros, los siguientes:

Para todos : Ser un solicitante de protección como refugiado, cuya solicitud esté pendiente o haya sido rechazada, que haya presentado una solicitud de protección como refugiado antes del 13 de marzo de 2020 y que haya seguido residiendo en el Canadá cuando se presentó su solicitud de residencia permanente en virtud de esta política pública; Haber recibido un permiso de trabajo después de hacer su solicitud de refugio; Cumplir con los requisitos de elegibilidad existentes, incluidos los controles penales, de seguridad y de salud. Haber trabajado en una profesión designada (detalles más abajo) para prestar atención directa al paciente en un hospital, un centro de atención a largo plazo o un hogar con financiación pública o privada, o para una organización que presta servicios de atención de la salud a personas de edad avanzada en sus hogares o instituciones o a personas con discapacidad en hogares privados

: Para los refugiados en Quebec específicamente: poseer un Certificat de sélection du Québec si el solicitante tiene la intención de residir en Quebec;



Por otro lado, no se permitiría a algunos solicitantes de refugio presentar una solicitud, incluidos aquellos cuya solicitud se ha determinado como no apta y que no pueden ser remitidos a la Comisión de Inmigración y Refugiados del Canadá, o aquellos cuya solicitud ha sido abandonada o retirada.

Profesionales elegibles

La política pública se aplica a los extranjeros que trabajaban en una profesión designada prestando atención directa a los pacientes en un hospital, un centro de atención a largo plazo o un hogar financiado con fondos públicos o privados, o para una organización en la que prestan servicios de atención de la salud a personas de edad avanzada en sus hogares o instituciones o a personas con discapacidad en residencias privadas.

Coordinadores y supervisores de enfermería

Enfermeras registradas/enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registradas

Profesionales de atención primaria de la salud conexos

Enfermeras prácticas licenciadas/Enfermeras prácticas

Ayudantes de enfermería, ordenanzas y auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes

Otras ocupaciones designadas :

Cuidadores/cuidadores residentes, trabajadores de apoyo a domicilio y ocupaciones relacionadas solamente. Cabe mencionar, las amas de llaves, personas encargadas de la limpieza y ocupaciones relacionadas, que son subocupaciones incluidas esta última categoría, están excluidas de las ocupaciones designadas bajo esta política pública.

Para ser elegible dentro de esta última categoría en esta política pública:

El solicitante debe participar en la prestación de servicios básicos de atención personal y asistencia física directamente a los pacientes, principalmente mediante la realización de algunas o todas las siguientes tareas: proporcionar cuidados y compañía a las personas y sus familias durante los períodos de incapacidad, convalecencia o crisis familiar; y proporcionar a los clientes atención personal y de cabecera, como ayudarles a caminar, bañarse, higiene personal, vestirse y desvestirse puede administrar atención médica de rutina, como el cambio de apósitos no estériles, la asistencia en la administración de medicamentos y la toma de muestras, bajo la dirección general de un supervisor o enfermero de atención a domicilio, según sea necesario

Además de las tareas principales mencionadas anteriormente, el solicitante también puede realizar las tareas siguientes: planear y preparar comidas y dietas especiales y alimentar o ayudar a alimentar a los pacientes realizar tareas domésticas rutinarias, como lavar la ropa, lavar los platos y hacer las camas



Especificidades para los solicitantes de asilo en Quebec

Según lo que informó Radio-Canada, inicialmente, el gobierno canadiense quería incluir en este programa a todos aquellos solicitantes de asilo que hubieran trabajado en el sector de la salud, incluidos los guardias de seguridad de los hospitales y los responsables de la limpieza, por ejemplo. Sin embargo, Quebec ha formulado un fin a su negativa, a pesar de las reiteradas peticiones de muchas organizaciones y partidos políticos.

Este programa de regularización en todo el Canadá concierne tanto a los trabajadores de la salud como a sus familias. Según la información obtenida por Radio-Canadá, los cónyuges y parejas de hecho de los solicitantes de asilo fallecidos en COVID-19 también podrán beneficiarse de esta medida especial.

En segundo lugar, el gobierno de Justin Trudeau también mantendrá la puerta abierta para ampliar el acceso a este programa, si hay un acuerdo con Quebec.

RCI con informaciones del ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía y de Radio-Canada.

