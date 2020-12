Quebec casi llega a tener 100.000 vehículos eléctricos en sus carreteras

Aunque en las carreteras de Quebec hay cada vez más coches con la placa verde que identifica a los vehículos eléctricos, lamentablemente la provincia no alcanzó el objetivo que esperaba.

El gobierno de esta provincia francófona se había puesto como meta tener, hasta el 31 de diciembre de 2020, unos 100.000 vehículos híbridos eléctricos o enchufables en las calles y carreteras de Quebec. Sin embargo, cerrará el año con solamente 92.000 de esos vehículos.

Estas cifras fueron proporcionadas por la Asociación de Vehículos Eléctricos de Quebec (AVEQ), que publica estadísticas actualizadas sobre el plan de electrificación del transporte en la provincia.

Para el presidente y fundador de la AVEQ, Simon-Pierre Rioux, aunque la segunda provincia más populosa del país, con unos 8,6 millones de habitantes, no alcanzó el objetivo establecido, está bastante cerca.

Rioux dijo que Quebec ha recorrido un largo camino desde el 2012, cuando la provincia lanzó su primer programa de incentivos en 2012 para promover la venta de coches eléctricos en la provincia, ahora conocido como Roulez Vert, o “Conduzca ecológicamente”.

«Había muchos obstáculos para comprar un coche eléctrico, ya sea los costos adicionales en comparación con un coche de gasolina, una pobre infraestructura de recarga eléctrica, la falta de disponibilidad de estos autos en los lugares de venta de autos».

Simon-Pierre Rioux, presidente y fundador de la AVEQ.

Rioux añadió que la pandemia del Covid-19 ralentizó las ventas de vehículos en los últimos meses del 2020.

Robert Poëti, ex ministro provincial que dirige el grupo industrial que representa a los concesionarios de automóviles de la provincia, no está de acuerdo con esa evaluación. Según él, no hay un vínculo real entre el fracaso de Quebec en llegar a los 100.000 autos eléctricos vendidos y el Covid-19.

«Desde mayo hasta la fecha, el Covid-19 no ha tenido ningún efecto en las ventas de vehículos en mi opinión», dijo el presidente de la Corporación de Concesionarios de Automóviles de Quebec (CCEQ). «La gente compró por Internet al principio de la pandemia para que cuando los negocios reabrieran, sus vehículos estuvieran disponibles.»

Para Poëti, el verdadero problema es que la mayoría de la gente no puede permitirse comprar un coche eléctrico. Estos autos cuestan por lo menos 30.000 dólares canadienses.

«La gente que tiene [un coche eléctrico], son por lo general hombres que tienen un promedio de 46 años», dijo. «Su salario oscila entre 70.000 y 80.000 dólares.»

Entre los otros factores que pueden haber frenado el entusiasmo de los consumidores en los últimos años: un número relativamente modesto de estaciones de recarga, la extensa geografía de Quebec y el alcance limitado de los coches eléctricos, que disminuye durante los episodios de frío extremo, dijo Poëti.

La buena noticia es que las listas de espera para poder comprar estos coches ecológicos en los concesionarios se están reduciendo.

«Hemos notado en los últimos meses que algunos fabricantes se han esforzado mucho y estamos empezando a ver resultados», dijo Rioux de la AVEQ.

Rioux reconoció que el precio de los autos eléctricos sigue siendo alto, pero añadió que en la última década se ha hecho progresivamente más barato para los fabricantes de coches producir este tipo de vehículo.

«No sólo hemos aumentado la gama de vehículos, sino que hemos logrado reducir el costo», dijo Rioux. «Son los únicos vehículos en el mercado cuyo costo está bajando».

También hay incentivos financieros del gobierno federal y provincial de hasta 13.000 dólares para la compra de un nuevo vehículo totalmente eléctrico.

Agregando todos los alicientes, Rioux considera que el objetivo más reciente del gobierno de Quebec, de tener 1,5 millones de coches eléctricos en las carreteras de la provincia para el 2030 es «factible».

Aproximadamente el 50% de los automóviles ecológicos que se venden en Canadá se compran en Quebec, lo que, según Poëti, indica que la población de Quebec es «la más consciente» del país.

Desde el 2012, el gobierno de Quebec ha gastado más de 576 millones de dólares para fomentar la venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a través de su programa Roulez Vert.

El 16 de noviembre, el gobierno de Quebec anunció que a partir del año 2035 estará prohibida la venta de vehículos nuevos propulsados por combustibles fósiles derivados del petróleo.

El plan, que apunta a la electrificación del parque vehicular en la provincia, constituirá una gran parte de la inversión de 6.700 millones de dólares en los próximos cinco años para hacer frente al cambio climático.

Esa prohibición se centrará en los coches pequeños, en los vehículos utilitarios deportivos, que son grandes consumidores de gasolina, así como en las furgonetas y camionetas de uso personal.

Los vehículos utilizados para fines comerciales e industriales estarán exentos. Por otro lado, la venta de vehículos usados a gasolina seguirá siendo permitida más allá del 2035.

Menos del 2% de los automóviles y camiones que circulan por las carreteras de Quebec son vehículos eléctricos o híbridos, pero el Gobierno parece confiar en que puede modificar rápidamente esta situación mediante la prohibición de venta de autos que usan combustibles fósiles y estableciendo cuotas de venta para los vendedores de autos para asegurarse de que disponen de un inventario suficiente de vehículos eléctricos.

La provincia canadiense de Columbia Británica ya ha tomado el camino de la eliminación gradual de automóviles y camiones que funcionan con combustibles fósiles en un lapso de dos décadas. También estableció la prohibición total de la venta o alquiler de estos vehículos contaminantes a partir de 2040.

Fuentes: Reuters / CBC / A. Duval / V. Cori-Manocchio / Canadian Press / RCI