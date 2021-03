Canadá extiende hasta junio ayudas financieras a las empresas por la pandemia

El gobierno de Canadá anunció este miércoles que extenderá hasta junio tres programas de ayuda para las empresas en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Según informó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los programas de Subsidio Salarial de Emergencia, el Subsidio de Emergencia para la Renta y el de Apoyo por Confinamiento serán extendidos hasta el 5 de junio de 2021.

“Estos tiempos son difíciles. Estamos aquí para darles el apoyo que necesiten para atravesar esta crisis, mientras dure”, aseguró Trudeau en la conferencia de prensa que hizo el anuncio.

Trudeau informó que las ayudas se mantendrán a los niveles dados hasta ahora, lo que quiere decir que la tasa máxima de subsidio salarial que están en nómina se mantendrá en 75%.

Para la ayuda financiera para el pago de renta, la tasa se mantendrá a 65%, mientras que la de apoyo por el confinamiento seguirá a 15%.

Chrystia Freeland, ministra de Finanzas y viceprimera ministra del país, agregó que con los apoyos que se mantienen, las empresas que han sido más golpeadas por la pandemia recibirán una ayuda de hasta 90% en el caso del pago de la renta.

