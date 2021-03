Lengaïa Salsa Brava, nominada a los Juno: somos también la imagen de Montreal

En tiempos sin pandemia ir a Groove Nation -un bar/club ubicado en pleno corazón de Montreal- era un verdadero placer para los salseros de esta ciudad que, para sorpresa de muchos, no todos son latinoamericanos. Y si se trataba de escuchar salsa, salsa brava, de esa que no te permite quedarte sin mover los pies por mucho tiempo, ir a ver a Lengaïa Salsa Brava era casi una obligación, un must, como se dice en inglés.

Llegó la pandemia y quitó esta posibilidad, como tantas otras cosas, a los amantes de uno de los géneros musicales de gran culto en todas partes del mundo. Aunque ver a esta orquesta en vivo no ha sido posible, sus músicos han seguido trabajando para poder responder a una audiencia que crece, en especial, fuera de las fronteras de Quebec.

Tanto así que en 2020 no solo lograron terminar su segundo álbum, sino que además, en 2021 siguen trabajando para mantenerse activos. Aún no hay información concreta, pero para el verano podría estarse presentando en algunos festivales musicales que se celebrarán de forma virtual.

Y ese trabajo fue reconocido por las instituciones canadienses. De hecho, Lengaïa está nominada a los Premios Juno en la categoría Álbum del Año-Música del Mundo por su disco The Gold Diggers, algo que cayó como una grata sorpresa al director y fundador de la orquesta Giany Despointes.

RCI conversó con Despointes vía telefónica para conocer cómo ha sido este año de pandemia, tan duro para los artistas; cómo ha sido la experiencia de tener una orquesta de salsa en una ciudad tan diversa como Montreal; el apoyo que han recibido y sus planes a futuro, aún en tiempos tan inciertos.

-Felicitaciones por la nominación a los premios Juno. ¿Cómo se sienten por el reconocimiento a The Gold Diggers?

-Fue una sorpresa. No lo esperábamos. La salsa es un género muy específico de la comunidad latina, que a la gente le gusta, pero de allí a que lo dominen a unos premios como los Juno me pareció fantástico, porque eso da mucho prestigio al género. Me quedé emocionado y muy sorprendido.

-¿Cómo ha sido este año de pandemia para ustedes?

-Hicimos una gira en Colombia en 2019 y teníamos una nueva para el 2020, por el lanzamiento de The Gold Diggers, pero no lo pudimos realizar. Ahora, en Lengaïa no paramos nunca. Solo lo hicimos durante tres meses porque no se podía ensayar, pero en junio, teníamos que terminar el álbum. Estuvimos trabajando de una manera muy particular: antes de grabar el tema tienes que ensayarlo, pero eso no fue posible. Entonces lo que hicimos fue que cada músico iba al estudio a grabar. Grabamos temas que nunca habíamos tocado juntos… Somos músicos profesionales y eso es algo que estamos acostumbrados a hacer, pero sí hay canciones que escuchamos por primera vez cuando nos dieron las grabaciones. Fue un año muy particular, pero al mismo tiempo aprendimos mucho a nivel profesional.

¿Cuéntame cómo fue la experiencia de estar en Colombia?

-Empezamos por el mercado más difícil. Colombia es el mejor mercado para la salsa. Esta gente tiene un conocimiento enorme del género. Hicimos una presentación en Bogotá, y también estuvimos en Cali y en Medellín. En Cali tuvimos el honor de ser recibidos por la hija de Jairo Varela, el director del grupo Niche… Entramos en lugares que yo ni soñaba entrar.

-Cali es catalogada como la capital mundial de la salsa…

-Y no es mentira…

-¿Por qué salsa brava y no cumbia o merengue?

-Yo fui criado con esta música, desde chiquito. Un día mi mamá me llevó a un concierto de Celia Cruz en la Guayana Francesa. Yo tenía como 10 años. Mi madre me dijo: ‘si hay una artista que tienes que ver en tu vida es Celia Cruz’ y así me llevó. Desde allí supe que quería tocar salsa. Soy hijo único, así que en mi casa siempre estaba solo. Yo imitaba a Johnny Pacheco. Me imaginaba siendo el director de la orquesta. Era mi sueño. Mis amigos escuchaban reguetón, reggae, pero yo siempre salsa, salsa, salsa. Eso fue natural, no lo tuve que pensar mucho. Aunque tengo la influencia de otros géneros. El merengue me encanta y en varios de los temas tenemos cumbias, bomba… La música nuestra es un condimento, es una mezcla, viene con todo.

-Un mes sin Johnny Pacheco, por cierto…

-Sí. Puse un post en Facebook en el que comentaba que Pacheco era el papá de los pollitos que somos nosotros. Sin Pacheco no hay salsa, pues lo que conocemos como la comercialización de este género fue por Pacheco y la Fania.

-¿Cómo es el apoyo a los artistas de la diversidad en Quebec?

-Te voy a ser sincero. Lo veo difícil y me da mucha pena. Lengaïa, antes de ser conocida en Quebec, ya era conocida en Colombia, en Perú y en México, e incluso en Ontario. La radio de Quebec no nos da tanto apoyo. Fue cuando Gold Diggers salió cuando empezaron a sonar lo nuestro. Realmente pienso que es porque es muy específico, porque sí se escucha en la radio de Quebec la música fusión. Pienso que creen que no va a pegar tanto porque lo ven que está muy orientado hacia lo latino y eso no es verdad. Estamos intentando hacer ese cambio, llevar esta música a donde nunca antes llegó y hacer incluso que la gente entienda que no se trata solo de una música de bailar, sino que es una cultura. La gente cuando escucha las letras de Rubén Blades, de Willie Colón…te hablan de temas sociales, de cosas tristes y la gente no lo sabe.

-Y eso que en Quebec a la gente en general le gusta mucho la salsa…

-Sí. Y por eso es muy importante esta nominación a los Juno porque ya no es considerada como un subgénero. Ya la gente lo ve como un género musical que pertenece también a la cultura de Canadá.

En Lengaïa Salsa Brava hay músicos de Venezuela, Colombia, Perú, República Dominicana, Guayana Francesa y de Quebec.“Como yo siempre digo: somos la imagen de Montreal”

Gyani Despointes, director de Lengaïa Salsa Brava

¿Y los programas de apoyo?

-Hay gente que está haciendo un gran trabajo. Te hablo de gente como LatinArte, de organismos, colectivos de artistas que hacen un trabajo fantástico porque talento hay de sobra. Dinero también, pero el dinero a veces no está muy bien distribuido y se tiene que hacer un poquito más. Sí hay apoyo, lo que pasa es que es necesario tener más apoyo.

-¿Dónde se ven en el futuro?

-Me preguntas una cosa muy grande .Siempre digo que cada cosa llega a su tiempo. Siempre estoy trabajando para mantener el legado de las personas que hicieron música antes que nosotros. Me gustaría que Lengaïa siga exponiéndose en el exterior. Cuando salgamos de la pandemia, quiero que podamos seguir viajando y hacer colaboraciones con artistas internacionales, pero antes de eso hay que valorar los que están aquí, porque cantantes buenos hay, soneros buenos hay… Hay que renovar. Quiero que esta banda sea una institución, una escuela, para los que quieren aprender lo que es la salsa y quieran después volar con sus propias alas. Quiero que la orquesta se quede, que la marca se quede. Un poco como el Gran Combo o el grupo Niche.