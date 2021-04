Veredicto en caso George Floyd: «Justicia para uno, pero no necesariamente para todos»

Versión original en francés 12 Je me méfie de cette Amérique qui proclame

que c’est un jour historique parce qu’un policier

qui a étouffé un Noir pendant près de dix minutes

est condamné pour “meurtre involontaire” car je

ne vois pas où c’est involontaire.

Lui a-t-on fait un cours sur l’anatomie et la biologie

avant de l’envoyer dans la rue

afin qu’il sache que l’oxygène est nécessaire à la vie?

Il est vrai que si on ignore cela ça devient involontaire.

Traducción libre en español 12 Desconfío de esta América que proclama

que este es un día histórico porque un oficial de policía

que asfixió a un hombre negro durante casi diez minutos

es condenado por «homicidio involuntario» porque no

no veo en qué fue involuntario.

¿Le dieron una clase de anatomía y biología

antes de ponerlo a patrullar las calles

con el fin de que supiera que el oxígeno es necesario para la vida?

Es cierto que si ignoras eso, el homicidio es un acto involuntario.