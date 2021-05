«Los inmigrantes deben ocupar puestos con salarios más altos que el promedio»

François Legault quiere aumentar el salario mínimo de su provincia. Sin embargo, según el primer ministro de Quebec, la eventual llegada de inmigrantes para paliar a la escasez de mano de obra no permitirá que esos inmigrantes tengan un nivel salarial que corresponda a lo que el premier quiere.

De los 140.000 puestos de trabajo vacantes, 30.000 tienen sueldos superiores a la media y 110.000 tienen sueldos inferiores a la media. Lo entiendo, yo vengo del sector de los negocios. Me gustaría tener a estas personas [para paliar la escasez]. Pero mi prioridad es realmente aumentar el salario medio en Quebec, insistió, diciendo que le conflictúan los trabajos a 15, 20 dólares la hora confiados a los inmigrantes. De los 140.000 puestos de trabajo vacantes, 30.000 tienen sueldos superiores a la media y 110.000 tienen sueldos inferiores a la media. Lo entiendo, estaba en el negocio. Me gustaría tener a estas personas. Pero mi prioridad es realmente aumentar el salario medio en Quebec, insistió, diciendo que tiene dificultades con los trabajos a 15, 20 dólares la hora confiados a los inmigrantes. Frente a dirigentes de las principales empresas de Quebec, el premier de Quebec explicó que aumentar el salario mínimo de la provincia es su obsesión y que en ese contexto, traer inmigrantes que ocupen puestos que ganan menos del promedio no es algo que le interese a su gobierno. François Legault Cada vez que traigo a un inmigrante que gana menos de 56.000 [dólares], agravo el problema. Cada vez que traigo a un inmigrante que gana más de 56.000 dólares, mejoro mi situación", continuó.Es importante que nos digamos la verdad.Primer Ministro de Québec François Legault, ante el Consejo del Patronato de Quebec (CPQ) Esta evaluación equivaldría a no recibir inmigrantes que ocupen puestos en el sector de los servicios y otros sectores ya que muchos de esos puestos ganan menos de lo que François Legault quiere para sus inmigrantes. Los empresarios de Quebec no están del todo de acuerdo con los argumentos del primer ministro de la provincia francófona ya que según ellos, lo que propone no respondería a la creciente falta de mano de obra que vive la provincia desde hace casi 5 años. Escasez de mano de obra en Quebec, empresas lanzan un SOS

Según informaciones obtenidas por el periodista Romain Schué de Radio-Canada, algunos participantes en la reunión se sorprendieron por las declaraciones de François Legault y el mensaje habría sido mal percibido por los empresarios, según nos dijeron. Debemos disipar un mito que desgraciadamente persiste en el gobierno: los trabajadores inmigrantes no son mano de obra barata. No debemos asociar la inmigración con la mano de obra barata. No es cierto. Es un mito que no existe.Karl Blackburn, presidente del Consejo del Patronato, en una entrevista con Radio-Canadá. "No es cierto que si traemos trabajadores inmigrantes empobrezcamos a Quebec", insistió el señor Blackburn. puestos de trabajo peor pagados en Quebec se encuentran en los servicios de alimentación y el comercio minorista. El personal del servicio de comidas y bebidas está en 22.690 dólares. Esto incluye a los camareros, camareros y maitres. Losen Quebec se encuentran en los. El personal del servicio de comidas y bebidas está en 22.690 dólares. Esto incluye a los camareros, camareros y maitres. Le sigue el personal de apoyo a las ventas (dependientes de gasolineras o reponedores de estanterías) con 26.696 dólares. Los vendedores al por menor también se encuentran entre los peor pagados, con 27.439 dólares, al igual que los cajeros, con 29.057 dólares. Sin embargo, si se mira con detenimiento, hay algunos trabajos que son excepciones. Hay algunos trabajos que requieren un título universitario, pero que tienen un salario medio inferior al de los trabajos de nivel universitario. Por ejemplo, un asistente de docencia e investigación de nivel superior (51.504 dólares) cobra menos que un técnico de ingeniería (68.152 dólares). Paloma Martínez, para RCI, con informaciones del Conseil du patronat du Québec, de Radio-Canada y del ministerio de Ingresos de Quebec (Revenu Québec).