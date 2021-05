«Programa temporal de inmigración para trabajadores esenciales es excluyente»

Un grupo que defiende los derechos de los migrantes está presionando para que se modifique un programa de corto plazo de inmigración recientemente anunciado, calificándolo de injusto, explotador y excluyente.

El ministro canadiense de Inmigración, Marco Mendicino, anunció el mes pasado una nueva vía de inmigración que permitirá a unos 90.000 trabajadores esenciales y graduados internacionales que ya están en Canadá convertir su estatus temporal en permanente.

El programa, que comenzará a aceptar solicitudes a partir del 6 de mayo, es una rara oportunidad para que los trabajadores poco calificados y con salarios bajos puedan obtener la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía canadiense a través de un sistema de inmigración que normalmente da prioridad a los trabajadores altamente calificados.

Sin embargo, la Red de Derechos de los Inmigrantes afirma que un gran número de trabajadores, estudiantes y recién graduados con estatus migratorio temporal o no documentado no alcanzan a cumplir con los requisitos para acceder a ese programa de inmigración.

El grupo afirma que los que sí cumplen los requisitos están buscando obtener los resultados de las pruebas de conocimiento de idiomas y otros documentos requeridos, ya que compiten por un número limitado de plazas que se concederán por orden de llegada.

«Cualquier idea de que el programa garantizará por fin los derechos, la protección y la dignidad, incluso para los trabajadores con salarios bajos, ha durado poco», escribió el grupo en un informe publicado el 4 de mayo.

«Los refugiados, los indocumentados y cientos de miles de otros inmigrantes se han dado cuenta de que los requisitos del programa y las exclusiones les dejan fuera».

Estas críticas apuntan a una iniciativa que el gobierno de Canadá espera que le permititirá aceptar en el país a unos 401.000 nuevos residentes permanentes, después de un año en el que las restricciones a los viajes y el retraso en la tramitación causado por la pandemia ralentizaron considerablemente la inmigración.

Canadá acogió a 184.624 inmigrantes en 2020, la cifra más baja de todos los años desde 1998, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. El objetivo previo a la pandemia fijado por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá para 2020 era de recibir 341.000 nuevos inmigrantes.

En el marco de la vía temporal de inmigración, el Ministerio de Inmigración aceptará hasta 20.000 solicitudes de trabajadores temporales en el sector de la salud, 30.000 solicitudes de trabajadores temporales de una lista de empleos considerados esenciales y también serán aceptadas 40.000 solicitudes de parte de estudiantes internacionales.

Cuando el programa fue anunciado, la Red de Derechos de los Migrantes creó una herramienta en línea para ayudar a las personas interesadas a averiguar si podían acogerse al programa. La herramienta también les permitía compartir información sobre su situación personal de inmigración.

El grupo dijo que más de 3.000 migrantes respondieron a la encuesta y analizó algunos de esos resultados en su informe, que no es científico ni representativo a nivel nacional.

Muchos informaron de que no cumplen con los requisitos de calificación por uno de los siguientes motivos: están indocumentados porque se han quedado en el país más tiempo que el otorgado en una visa temporal o su permiso de trabajo ha caducado, o porque son solicitantes de refugio, o son estudiantes internacionales que aún no se han graduado o son residentes temporales en Quebec.

Otros no reúnen los requisitos porque tienen problemas médicos o condenas penales anteriores, o porque no tienen resultados válidos del examen de lengua que demuestren que dominan el inglés.

Hussan dijo que las personas que no tienen un estatus permanente en Canadá tienen un acceso limitado a los derechos laborales, la atención sanitaria y la educación. En la rueda de prensa le acompañaron varios inmigrantes que no pueden acogerse al programa.

Abdoul es un residente en Montreal que sólo dio su nombre y no su apellido porque se encuentra indocumentado y teme las reacciones de su empleador y que le denuncien a las autoridades de inmigración.

Él dijo a través de un traductor que perdió su estatus legal tras llegar a Canadá como estudiante internacional en 2015. Abdoul dijo que ha trabajado en una variedad de empleos desde entonces, como cargador de traslados, en almacenes y la construcción y que ha experimentado «condiciones inhumanas» a manos de los empleadores que se aprovecharon de su situación de indocumentado.

Citó como ejemplo el tener que subir escaleras de nueve metros de altura sin protección ni equipo de seguridad. En una ocasión, dijo, él cayó de una escalera y se lesionó el pie, pero tuvo que seguir trabajando porque no tenía derecho a la asistencia médica ni al seguro.

«Este programa es injusto porque consolida la división que ya existe entre los indocumentados y otros migrantes precarios y las personas con estatus en Canadá», dijo Abdoul.

Barreras para la aplicación

La encuesta de la Red de Derechos de los Inmigrantes también señaló una serie de obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes que sí cumplen con los requisitos para participar en el programa: la dificultad consiste en poder reservar un espacio para someterse a las pruebas de conocimiento de inglés en uno de los dos centros de examen autorizados, por ejemplo.

Una segunda barrera es que muchos trabajadores no tienen suficiente dinero ahorrado como para pagar los elevados costos de una solicitud de residencia permanente, o para pagar a consultores y abogados de inmigración para que les ayuden a navegar por el sistema.

«Colectivamente, esto significa que la gente que no habla inglés, la gente que no tiene buenos trabajos, la gente que no tiene dinero, la gente que está atrapada en el extranjero, principalmente los trabajadores esenciales con salarios bajos, están siendo empujados al último lugar de la fila».