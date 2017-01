Islam: VRAI ou FAUX?

Deux jours après l’attaque terroriste qui a fait 6 morts et 5 blessés à la grande mosquée de Québec, nous revenons sur quelques mythes et fausses informations souvent véhiculés au sujet de l’Islam. Deuxième religion du monde après le Christianisme, elle demeure cependant largement méconnue et on constate aisément via les réseaux sociaux la prolifération de fausses informations et idées reçues qui alimentent l’islamophobie et les divisions. Voici donc quelques questions auxquelles RCI a déjà répondu dans le cadre de dossiers en profondeur et que nous compilons aujourd’hui dans C pas vrai!

Arabe, musulman: c’est pareil? FAUX

Dans notre dossier sur les Canadiens d’origine arabe nous répondions à cette question dans l’article intitulé « Des synonymes qui n’en sont pas : arabes, islam et musulmans »

Il est fréquent, chez les Occidentaux Islaparticulièrement, de penser que tous les Arabes sont musulmans, et que tous les musulmans sont Arabes. La raison de cette méprise est historique : l’islam était, à ses débuts, lors de la révélation du Coran au 7e siècle, la religion majoritaire des Arabes. Par les conquêtes et les conversions au cours de l’expansion de l’empire musulman et au cours des 1000 ans que dure la période de domination musulmane du monde, les Arabes sont cependant devenus minoritaires parmi les musulmans. Ainsi, aujourd’hui sur la planète, plus de 75 % des musulmans ne sont pas Arabes. Coupable par association? Dans les pays occidentaux, puisque les citoyens de souche s’imaginent que les Arabes sont automatiquement des musulmans, il arrive que ces derniers doivent faire face à des problèmes plus importants de discrimination. Ils deviennent pour ainsi dire coupables par association, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. En effet, certains discours de politiciens et plusieurs reportages de médias font en sorte que les populations associent jusqu’à les confondre les mots « islam » et « terrorisme ». Cet amalgame est très regrettable, mais aussi dangereux : parce que les attentats ont été faits par des musulmans qui se revendiquent de l’islam, alors tous les musulmans seraient des terroristes et par extension les Arabes, ce qui est évidemment faux. Les conséquences de ces amalgames ne se font pas sentir uniquement dans les relations qu’entretiennent nos pays d’accueil avec leurs citoyens d’origine arabe, mais aussi au sein même des différents groupes arabes au Canada.

Les Arabes sont tous musulmans? FAUX

C’est également dans notre dossier sur les Canadiens d’origine arabe nous répondions à cette question dans l’article intitulé « Quoi? les arabes ne sont pas tous des musulmans!?! »

Combien de Canadiens de souche peuvent dire avec assurance quel est le pourcentage de leurs concitoyens arabes qui ne sont pas de religion musulmane? Est-ce 16 %, 36 % ou 56 %? Contrairement à certaines idées reçues, les citoyens canadiens d’origine arabe ne sont pas automatiquement de religion musulmane. À dire vrai, les musulmans sont minoritaires au sein des Arabes au Canada selon certaines données. Parmi les Arabes au Canada se trouvent non seulement des musulmans, mais aussi des juifs et des chrétiens des églises coptes, des syriens orthodoxes, des syriens grecs orthodoxes (Église byzantine), des grecs catholiques, des maronites, et d’autres confessions. Selon les données de deux recensements réalisés au Canada en 2001 et 2006 de 41 % à 44 % des citoyens d’origine arabe au pays étaient de religion musulmane. Mais en ce moment, en 2015, on estime que le pourcentage de personnes de religion musulmane au sein des Arabes est en très nette augmentation. Ce pourcentage avoisinerait en fait, selon certains spécialistes des questions arabes au Canada, les 50 à 55 % grâce à l’impulsion d’une immigration soutenue au Canada de citoyens originaires de l’Afrique du Nord. Le politologue Henri Habib et le professeur agrégé de la Faculté de Théologie et de Sciences religieuses de l’Université de Montréal Patrice nous apportaient des éclairages importants à ce sujet. Je vous invite à les écouter ici.

Le jihad c’est du terrorisme? FAUX

C’est dans notre dossier spécial Moi, le musulman d’à côté que nous définissions ce terme dans un lexique prévu à cet effet.

Le jihad est un terme arabe signifiant une lutte. Il y a deux types de jihad selon l’islam : le jihad majeur et le jihad mineur. Le jihad majeur fait référence à la lutte personnelle constante que doit livrer chaque musulman pour vivre sa foi. Le jihad mineur fait référence au combat contre l’oppresseur sur un champ de bataille. Le jihad signifie également la lutte contre l’injustice. Le jihad ne fait pas référence à la force ou l’obligation d’adhésion à l’islam.

Le Canada est envahi par les musulmans? FAUX

Selon la dernière Enquête nationale auprès des ménages publiée par Statistiques Canada en 2011 un peu plus d’un million de personnes ont déclaré être de confession musulmane. Elles représentaient donc près de 3,2 % de la population totale du pays. Cette enquête nous apprenait également que parmi les immigrants musulmans qui se sont installés au Canada entre 2006 et 2011, la plus forte proportion était originaire du Pakistan.

Tous les terroristes sont musulmans? FAUX

Si le récent cas de l’attentat terroriste de Québec est une claire démonstration du fait que tous les terroristes ne sont pas musulmans, d’autres chiffres nous permettent également d’arriver à cette conclusion. Prenons par exemple ceux concernant l’Union Européenne et compilés par Europol (ou European Police Office). Ils nous apprennent par exemple que parmi les 211 attaques terroristes qui ont été planifiées (réussies et échouées) en 2015 au sein de l’Union Européenne, 65 provenaient de groupes séparatistes, 17 de groupes islamistes radicaux et 13 de groupes d’extrême gauche (voir Annexe 1 page 44 du rapport disponible en anglais ici pour l’ensemble des chiffres).

