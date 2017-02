Journée nationale contre les surdoses : « Ils parlent, on meurt! » – AQPSUD

L’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) estime que le Canada fait face actuellement à une épidémie de surdoses qui ne ressemble en rien à ce que l’on a pu connaître par le passé. Mentionnant des chiffres qui donnent froid dans le dos en raison du nombre de morts, qui se comptent par milliers au pays depuis plusieurs années, l’Association appelle à la mise en place de mesures pour s’attaquer réellement aux causes des vagues qui se propagent partout au Canada.

Des chiffres inquétants

Jean-François Mary, directeur général AQPSUD © Jean-François Mary

Jean-François Mary, directeur général de l’AQPSUD, relève le cas de la Colombie-Britannique qui a recensé l’année passée 950 morts par surdose pour tirer la sonnette d’alarme sur un phénomène qui gangrène le pays tout entier.

Il mentionne le fait que cette tendance pour le mois de janvier 2017 n’a pas baissé, ce qui révèle une véritable épidémie en Colombie-Britannique.

Parlant du Québec, M. Mary fait état d’une augmentation du nombre de morts par surdose de l’ordre de 140 % au cours de ces dernières années, une tendance que l’on retrouve également dans des provinces comme l’Ontario où la crise est similaire à la Colombie-Britannique. En Alberta également la situation est liée à l’émergence de drogues telles que le fentanyl.

Jean-François Mary décrit une vague générale de fond face à la consommation des opioïdes.

L’AQPSUD attribue ce qu’elle considère comme une crise de santé publique à la prohibition qui mettrait en danger les utilisateurs de drogues puisqu’elle ne leur permet pas de « consommer avec dignité », les mettant dans une situation de risque et de surdose.

Un jeune toxicomane sous l’emprise d’un opiacé © iStock

Faut-il décriminaliser et réguler toutes les drogues?

En face du phénomène de surdoses et de ses ravages sur la santé des consommateurs, l’AQPSUD profite de la journée nationale contre les surdoses pour formuler quelques recommandations susceptibles d’aider à renverser la tendance.

Parmi les plus importantes, la décriminalisation et la régulation de toutes les drogues.

Par rapport à cette recommandation, M. Mary mentionne le cas du Portugal où les résultats de cette décriminalisation ont eu, depuis 2001, des résultats positifs.

S’appuyant sur cet exemple, il soutient qu’un consensus commence à s’observer dans les organisations du milieu, chez certains experts et sénateurs qui estiment qu’il faut décriminaliser les opioïdes notamment, voire toutes les autres drogues plus largement pour pouvoir agir adéquatement et ne plus placer les personnes en situation d’illégalité. Cela les prive de services. De plus, les pouvoirs publics ont ainsi moins de moyens d’action.

Reconnaissant que cet enjeu de la décriminalisation est délicat et s’inscrit sur le long terme, étant donné qu’une telle préoccupation « n’attire pas le vote des électeurs », selon Jean-François Mary, ce dernier rappelle qu’il existe d’autres moyens qui permettraient de calmer l’épidémie de surdoses qui a cours en ce moment.

Il souligne entre autres :