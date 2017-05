Combien coûte aux Canadiens et aux Québécois la couronne britannique?

Le lundi précédant le 25 mai de chaque année est un congé férié au Canada et, cette année, ce lundi, c’est aujourd’hui, le 22 mai.Les Canadiens ne célèbrent pas la évènnement historique. Si au Québec, on honore la révoltes des patriotes au 19e siècle contre les conquérants anglais, dans le reste du Canada, on célèbre la Reine d’Angleterre, donc la monarchie britannique.

Cette fête avait lieu traditionnelement le 24 mai, soit le jour même de naissance de la reine Victoria. Tout en marquant les anniversaires des monarques britanniques suivants, les Canadiens continuent de célébrer la « fête de la reine Victoria ».

La reine Victoria a connu le second plus long règne de l’histoire de l’Angleterre et, par extension, du Commonwealth britannique, 63 ans. C’est l’actuelle Elizabeth qui détient le record : (65 ans 3 mois et 14 jours).

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, rencontre la reine Élisabeth II, en novembre 2015, au palais de Buckingham. © PC / Yui Mok

Le prix de la fidélité à la Reine pour les contribuables canadiens

Périodiquement au Canada, les admirateurs comme les détracteurs du pouvoir royal débattent des coûts et de la pertinence sur notre pays du rôle joué par la Reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth.

En 2010, alors que la reine entreprenait une visite au Canada, un sondage Harris-Decima révélait que 48 % des Canadiens jugeaient que la monarchie constituait dans les faits « une relique de notre passé colonial » qui n’a plus sa place au Canada.

Selon le même sondage, pas moins de 44 % des Canadiens – et 58 % des Québécois – approuveraient la tenue d’un référendum portant sur l’indépendance du Canada face à la monarchie…

Les Canadiens ne versent en vérité aucun impôt ou redevance à la reine Élisabeth II que ce soit pour ses revenus personnels ou pour l’entretien de ses résidences royales ici ou ailleurs.

Le seul moment où la reine utilise l’argent des citoyens canadiens c’est lorsqu’elle est en sol canadien – pour une visite officielle par exemple – ou lorsqu’elle agit à titre de reine du Canada à l’étranger.

Les Canadiens assument cependant les coûts liés aux institutions ou personnes qui représentent le pouvoir de la reine au Canada comme le Gouverneur général et les lieutenants gouverneurs dans chacune des provinces canadiennes.

Une étude indépendante a révélé que l’institution royale a coûtée aux Canadiens la somme de 49 millions de dollars en 2004 soit 1,54 $ par contribuable.

La Reine Elizabeth II et le prince Philippe le jour du couronnement (le 2 juin 1953) © AFP / STF

Comment la couronne d’Angleterre règne-t-elle sur le Canada, mais sans le gouverner?

Pourquoi une reine d’Angleterre dirige-t-elle encore les destinées démocratiques d’un pays comme le Canada?

Cette semaine, nous répondons à La bonne question d’un internaute en République dominicaine qui veut savoir pourquoi sur papier, dans la constitution de notre pays, c’est la reine d’Angleterre et non le premier ministre du Canada qui est la personne qui détient le pouvoir absolu.

C’est en écoutant il y a quelques années un reportage sur notre pays que Monsieur Najib Marcel Asloui a donc pris connaissance du rôle de la Reine d’Angleterre dans les affaires canadiennes. Il considère qu’il s’agit d’une bien curieuse et délicate situation pour un pays comme le Canada qui se vante d’être l’un des pays les plus démocratiques au monde.

Aide-mémoire…

La reine Élisabeth II est aussi la souveraine officielle de quinze autres royaumes ou pays membres du Commonwealth.

– Elle est également monarque en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Jamaïque, en Barbade, aux Bahamas, en Grenade, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon, à Tuvalu, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, à Antigua-et-Barbuda, au Belize et à Saint-Christophe-et-Niévès.

– Tous les matins, sauf le jour de Noël, la reine passe plusieurs heures dans son cabinet à prendre connaissance des rapports, des notes confidentielles et parfois de projets de loi émanant de tous ces pays dont elle est la reine.

– Depuis le début de son règne, Élisabeth II a effectué plus de 300 visites officielles dans 130 pays différents.

– Parmi ses destinations favorites figurent logiquement les pays du Commonwealth : le Canada (24 voyages), l’Australie (16 déplacements), la Nouvelle-Zélande (dix visites) ou la Jamaïque (six fois). Signature de la Constitution canadienne par la reine Elizabeth II à Ottawa, le 17 avril 1982, en présence du premier ministre Pierre Trudeau, père de l’actuel premier ministre Justin Trudeau. © PC / Stf-Ron Poling

