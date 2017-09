Montréal est l’hôte du 19e forum mondial sur la nutrition des enfants

Le Forum mondial de la nutrition des enfants s’est ouvert dimanche, à Montréal et il se tient en sol canadien pour la première fois de son histoire.

L’événement est organisé par le Global Child Nutrition Foundation et le Centre d’Excellence contre la Faim du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La mission de l’événement est d’aider les gouvernements du monde à bâtir des programmes alimentaires destinés aux écoles.

La Global Child Nutrition Foundation est un réseau mondial qui rassemble gouvernements, entreprises et organisations civiles pour prendre en charge des programmes de repas scolaires nourrissants afin de permettre l’épanouissement des enfants et des communautés à travers le monde.

Depuis 1998, GCNF réuni les dirigeants de pays à travers le monde lors du Forum mondial de la nutrition des enfants pour cinq jours de formation intensive, d’assistance technique et de planification, visant à soutenir les gouvernements et organisations dans l’élaboration de programmes scolaires d’alimentation durables.

Un club qui fait école

Le Club des petits déjeuners du Canada agit à titre d’organisme d’accueil de ce forum mondial, en collaboration avec la Ville de Montréal.

En 23 ans d’existence, cet organisme presque entièrement soutenu par le privé est cependant devenu une référence au pays.

Parler de malnutrition au Canada à des pays africains? Cela peut paraître comme « un grand choc » pour plusieurs « dans un pays du G7 qui devrait être protégé de ces situations », a convenu le président et fondateur de l’organisme, Daniel Germain, en entrevue à Radio-Canada.

Près de 200 000 enfants peuvent bien déjeuner avant d’entrer en classe chaque jour et 200 programmes accompagnent les communautés autochtones. Lorsque le Club s’installe dans une école, les visites en matinée chez l’infirmière disparaissent et l’agressivité baisse dans la cour, selon M. Gernain.

Aide-mémoire…

Depuis une vingtaine d’années, le Club des petits déjeuners s’est donné comme mission de nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et à un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes.

Aujourd’hui, le Club des petits déjeuners est présent partout au Canada et contribue à nourrir plus de 160 000 enfants dans plus de 1400 écoles.

