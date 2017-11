Angelina Jolie, l’ONU et le maintien de la paix à Vancouver

La présence dans quelques jours dans la troisième ville en importance au Canada de l’actrice américaine attire déjà l’attention médiatique sur la tenue d’une importante réunion des ministres de la Défense de 50 pays sur le maintien de la paix par les Nations unies.

L’actrice et réalisatrice Angelina Jolie y prononcera mercredi prochain un discours à titre d’émissaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l’ONU.

Le thème principal de ce discours n’est pas connu, mais le gouvernement canadien de Justin Trudeau, hôte de la rencontre, souhaite que les discussions portent notamment sur l’égalité hommes-femmes dans les missions de maintien de la paix, et sur la lutte aux «viols de guerre» – parfois commis aussi par des Casques bleus. Angelina Jolie pourrait se conformer à ce souhait puisqu’elle est aussi cofondatrice de l’Initiative pour la prévention des violences sexuelles.

En 2015, 69 cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles ont ainsi été signalés dans neuf missions de maintien de la paix de l’ONU à travers le monde, dont neuf en Haïti. L’ONU se disait alors « consternée par la répétition » de ces « actes odieux qui trahissent toute la confiance que les populations placent en ceux chargés de les protéger ».

Aide-mémoire… – L’initiative de prévention des violences sexuelles de l’ONU mise sur pies par Angelina Jolie est destinée à prévenir les violences sexuelles dans les conflits armés et à lutter contre l’impunité de ces actes. – Cette initiative vise toutes les victimes, qu’il s’agisse de femmes, de filles, d’hommes, de garçons ou de personnes affectées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. – L’initiative tente de promouvoir un protocole international pour l’établissement des faits et des responsabilités en cas de violences sexuelles commises en période de conflit. L’ONU tente ainsi de renforcer l’efficacité des poursuites pénales, l’objectif étant non seulement de dissuader un plus grand nombre d’auteurs potentiels, mais également de garantir que justice soit rendue aux victimes.

La violence sexuelle au sein des Casques bleus canadiens

Le Canada n’est pas à l’abri d’allégations de violences sexuelles lors de conflits Trois policiers canadiens déployés en Haïti ont été accusés d’agression ou d’exploitation sexuelle depuis 2015.

Le problème des inconduites sexuelles des Casques bleus touche aussi le Québec. Deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été sanctionnés après avoir eu des enfants avec des Haïtiennes, alors que l’ONU proscrit toute relation sexuelle avec des résidants.

Les deux fautifs faisaient partie de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), dans laquelle près de 90 policiers canadiens avaient été déployés.

Le saviez-vous?

Nouvelle (s) mission (s) pour les Casques bleus canadiens?

– Le gouvernement Trudeau pourrait bien profiter de cette rencontre internationale de Vancouver la semaine prochaine pour dévoiler une nouvelle contribution du Canada aux efforts de maintien de la paix de l’ONU.

– On évoque notamment l’envoi d’hélicoptères canadiens au Mali et en Haïti, et d’un avion de transport qui serait basé en Ouganda.

– Le Canada serait aussi disposé à fournir une force d’intervention rapide sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967. Le Canada pourrait aussi former des Casques bleus d’autres pays. Lisez la suite : Chute historique des Casques bleus canadiens : moins de 70 dans le monde