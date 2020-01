Dos casos raros de difteria en reserva indígena de Canadá

Se han diagnosticado dos casos de difteria en el oeste de la provincia canadiense de Saskatchewan confirmaron las autoridades sanitaria provinciales a la agencia The Canadian Press.

Según esta misma fuente, un funcionario de salud del departamento de servicios a las naciones indígenas de Canadá (Indigenous Services Canada) habría enviado recientemente un aviso al jefe de la Nación Cree de Onion Lake, cerca de la frontera entre Saskatchewan y Alberta, informándole que los casos fueron diagnosticados en el último mes.

De acuerdo con The Canadian Press, el aviso dice que «la gente puede estar en riesgo de infección, porque la tasa de vacunación contra la difteria en el área de Onion Lake está por debajo del objetivo deseado.»

El director de operaciones de la primera nación habría confirmado que un caso en Onion Lake mientras que el otro estaba en los alrededores de esa reserva.

El jefe dice que el personal de la reserva ha sido informado y pedirá a los miembros que se aseguren de estar al día en sus vacunas y en las inyecciones de refuerzo.

Los funcionarios de salud dicen que la difteria es una enfermedad rara pero infecciosa que se puede prevenir a través de las vacunas.

El 16 de enero pasado, el departamento de Salud de la provincia de Saskatchewan creyó pertinente recordarle a la población que «las vacunas han cambiado nuestro mundo y que enfermedades como la Tosferina (Pertussis), las Paperas, la Difteria y la Polio son enfermedades que debilitan la salud y alteran la vida [de quienes las contraen], son dolorosas y pueden ser fatales. Y que en el pasado eran muy comunes». Con este mensaje el ministerio de salud quiere que la población esté consciente que las vacunas han probado su eficiencia en la eliminación de enfermedades comunes del pasado.

Cade recordar que en Saskatchewan, 2.88 % de la población de infantes en edad de ser vacunados no lo son.

En Canadá, según el Ministerio de Salud (Santé Canada) 80,5 % de los niños han recibido toda las vacunas requeridas.

Vaccines have changed our world. Diseases like Whooping Cough (Pertussis), Mumps, Diphtheria, & Polio are debilitating, painful, life-altering & can be fatal. And they were once common! #VaccinesWork pic.twitter.com/l6gxw0S4FC

— Saskatchewan Health Authority (@SaskHealth) January 17, 2020