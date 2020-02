Canadá en las Américas Café del 7 de febrero de 2020

¡Hola! ¡Hola!

07 de febrero de 2020

Paloma Martínez, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Gimeno y Luis Laborda.

Tema de la semana

A pesar de los augurios del Día de la Marmota, que en la mayoría de los casos predijeron una primavera prematura, el este canadiense se encuentra, otra vez, en medio de una intensa tormenta invernal.

El temporal, que comenzó en la mañana del jueves, podría llegar a arrojar hasta 50 centímetros de nieve, incluso en la región metropolitana de Montreal.

Ante semejante panorama, las autoridades decidieron suspender la actividad de las diversas comisiones escolares, por lo que no habrá clases en ninguna escuela y muchas de ellas, incluso, permanecerán cerradas.

Menudo problema para los padres, que deberán faltar a sus trabajos para cuidar de sus niños o, como ocurre en numerosos casos, llevar a los pequeños con ellos a su ámbito laboral.

Numerosos vuelos fueron anulados en los aeropuertos Jean-Lesage de la ciudad de Quebec, Pierre-Elliott Trudeau de Montreal y Macdonald-Cartier de Ottawa.

Una rápida mirada a un mapa difundido hoy por la agencia canadiense de Medioambiente, permite ver cómo el clima está complicado en diversas partes del territorio nacional.

El extremo este, con Terranova, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick aparece teñido de rojo, ante las alertas por tormenta y de precipitaciones de nieve y lluvia helada.

Las situaciones extremas también afectan al sur de Quebec, buena parte de Ontario, una porción de Manitoba y regiones de Columbia Británica.

Los buenos augurios sostienen que se trata del último temporal invernal de la temporada.

Invitada

Hoy nos acompaña en nuestros estudios María Juliana Angarita Bohórquez, quien nos viene a hablar del Museo de Memoria Histórica de Colombia.

Ella escribió su tesis sobre ese museo y su construcción en Bogotá, la capital colombiana.

El trabajo habla de los desafíos a los que debieron enfrentarse los diferentes profesionales que cumplen tareas en la institución, curadores, museólogos, arquitectos y otros, a la hora de plasmar el mandato que se les encomendó, sancionado por una ley nacional, en la creación de un museo de la memoria y de los derechos de la persona.

La tesis de María Juliana aborda las complejidades que operan en el proceso de concepción del propio ente, así como los retos a los que hubo que dar respuesta en ocasión de la primera exposición llevada a cabo allí, bajo el título de “Voces para Transformar a Colombia”.

Hay que tomar en cuenta que la idea fue plasmada en el marco de la realidad dictada por el conflicto armado que vivió esa nación sudamericana durante casi 50 años y que ha dejado sus marcas visibles en la sociedad.

La sección les propone

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras sugerencias:

Paloma Martínez nos cuenta que el equipo de Kansas City ganó su segundo título de Campeón del Super Bowl en su historia, el primero en 50 años, derrotando a los 49ers de San Francisco el domingo por la noche en Miami. Entre los jugadores del equipo campeón se encontraba Laurent Duvernay-Tardif, defensor de los Chiefs, convirtiéndose en el primer jugador canadiense originario de Quebec y el primer médico en ganar el preciado Trofeo Vince Lombardi.

Pablo Gómez Barrios nos comenta que La Electric Company Theatre presenta en estreno mundial la obra Anywhere But Here que podríamos traducir en castellano como Cualquier lugar excepto aquí de la dramaturga, actriz y escritora chileno-canadiense Carmen Aguirre, del 4 al 15 de febrero de 2020, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas PuSh Festival de Vancouver, Columbia Británica.

Leonardo Gimeno nos dice que la desinformación puede llegar a ser un flagelo tanto o más agresivo que las enfermedades en sí mismas. En la era de las redes sociales, la viralización de noticias fatídicas no nos deja ver la realidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió sobre la necesidad de luchar contra el virus de la desinformación que se propaga mucho más rápido que el coronavirus, provocando lo que algunos medios llaman una “infodemia”, donde se viralizan informaciones inexactas, sensacionalistas e imposibles de verificar.

Luis Laborda nos comenta que la región de la Estrie, en la provincia de Quebec, lanza un reclutamiento masivo de personas en el área de Salud. El 22 de febrero, 1000 puestos serán ofrecidos para ocupar vacantes en la región. La oferta incluye la posibilidad de desarrollar una carrera en gestión, auxiliar de enfermería, enfermería, trabajadores sociales y médicos. La preinscripción ya está abierta y la jornada del 22 estará abierta para todos los interesados.

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno, reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

